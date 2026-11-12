スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

NAKAJIMA RACINGとダンロップが最後の週末で見せた意地。圧倒的スピードでの3連続PPと、ウォームアップ克服しての2位表彰台

NAKAJIMA RACINGとダンロップは、スーパーGT・GT500クラスで共に戦う最後のレースウィークを優勝で飾ることはできなかったが、その圧倒的なスピードに加え、ウィークポイントであったウォームアップ性能で健闘を見せるなど、確かなインパクトを残した。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/12 3:31

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写真：: Masahide Kamio

モビリティリゾートもてぎで行なわれたスーパーGT第3戦・第8戦は、タイヤマルチメイクで競われる最後のレースであった。今季苦戦してきたGT500唯一のダンロップユーザー、NAKAJIMA RACINGの64号車Modulo HRC PRELUDE-GTは、土曜の第3戦で2位表彰台を獲得し、一矢報いることができた。

NAKAJIMA RACINGとダンロップは2017年の鈴鹿1000kmで優勝して以来、勝利から遠ざかってきた。以降は2年に1回のペースで2位表彰台を獲得するも、圧倒的な供給台数を誇るブリヂストン勢との差を埋めることは年々難しくなっていた。

伊沢拓也の引退により、大草りきとイゴール・オオムラ・フラガというフレッシュなコンビで迎えた今シーズン、64号車Moduloはポイントを獲得できないレースが続いた。それでも、その速さには例年以上に磨きがかかっており、大草は第5戦鈴鹿での予選2番手フロントロウを皮切りに、第6戦SUGO、第7戦オートポリス、第3戦もてぎと3戦連続でポールポジションを獲得した。3戦連続でのポールポジション獲得は、スーパーGT最長タイ記録だという。

「何かを変えたつもりはないですが、アタックに臨むメンタルはイゴールのおかげでだいぶ成長してきたなと思います。イゴールが（Q1で）1位ばっか取って僕に渡してくるので……（笑）。高め合ってというか、高められているだけかもしれませんが」

そう苦笑するのは大草。その話を聞いていたフラガも、「僕も高められてますよ！」と返した。

大草りき（左）とイゴール・オオムラ・フラガ

写真: Masahide Kamio

ホンダのプレリュードの戦闘力アップに助けられながらも、ブリヂストンを履く他のプレリュード勢の追随を許さない予選での速さを見せてきた64号車Modulo。しかし決勝では、アウトラップのウォームアップ性の悪さや、タイヤかすやゴミの付着によりペースが落ちるピックアップなど、様々な課題に悩まされ、ポイント圏内にすらとどまれない悔しいレースが続いてきた。ポールからスタートする第3戦もてぎも、苦しい展開になるのではと予想された。

しかし迎えたレースでは、スタートドライバーのフラガが安定したペースでリードを築き、首位を守ったままピットストップへ。ピットアウトした大草の真後ろには、14号車ENEOS X PRIME GR Supraの大嶋和也がいた。

アウトラップに分があるブリヂストン勢の14号車に攻略されてしまうかに思われたが、大草は見事にポジションを守り切った。

レース後に大草はこう語っていた。

「大嶋選手はとてもフェアに戦ってくれて、ルールの範囲でギリギリのバトルをしてくれました。僕の方がウォームアップも良く、今まで課題だったところで抑え切ることができたのは、明日（最終戦）に向けてすごく良い材料かなと思います」

これについて伊沢監督は、第7戦オートポリスの時点でウォームアップ性能を改善したタイヤを持ち込んだが機能しなかった一方で、再舗装されたばかりのもてぎの路面とはうまくマッチしたと語った。

「前回のオートポリスからゴムは新しいものを入れているので、ウォームアップやグリップのロバスト（堅牢）性を上げています。それは今年ずっと取り組んでいたことだったのですが、なかなかモノにならず、ようやくオートポリスで入れられる状態になりました」

#64 Modulo HRC PRELUDE-GT

写真: Masahide Kamio

「ただ、良いと思ったものがオートポリスではうまくいかず……僕らとしては去年のオートポリスが良く（※2位表彰台）、その時とは違うタイヤでうまくいかなかったので、ちょっと悩んだんです。でもスケジュール的に（もてぎ戦に向けて）スペックを元に戻すことはできず、今回正直心配もありましたが、もてぎの舗装が新しいので、そこに合うんじゃないかという思いもありました」

「オートポリスは100Rだけ新しい路面になっていて、あそこはうちらがめちゃくちゃ速かったんです。だから、ここはもしかしたら合うかもなと思っていました」

レース終盤には14号車ENEOSを含む数台に抜かれ4番手までポジションを落とすも、タイヤ1本交換の奇策を採っていた8号車ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GTを抜き返し、3番手でチェッカーを受けた64号車Modulo。14号車ENEOSの失格裁定により、2位表彰台となった。（※14号車ENEOSの失格裁定は控訴の結果待ちで正式確定保留）

「もちろん悔しい気持ちはありますが、ふたりで戦った結果だと思っているので、イゴールには申し訳ないですが、まずは表彰台を獲得できてホッとしています」と大草。

「追われるというのは気持ちのいいものではないのでキツかったです。明日に向けてもすごく力強いレースができたと思いますし、厳しい中でも出しきれたというのは、僕にとってもすごく重要なことだと思います。まずはその辺の仕事をこなせたことにホッとしていますが、優勝したかったのは間違いなく事実です」

ノーウエイトの最終戦では一転、3番手スタートからポイント圏外に落ちてしまった64号車Modulo。伊沢監督は、ハンデなしの同条件で勝負した際のライバルとの実力差を感じたとした一方で、第3戦での力走には、自分たちが懸命に取り組んできた開発の成果が出たと語った。

伊沢監督は最終戦後、シーズンをこう総括した。

「まずは途中から予選が本当に調子が良く、3連続ポールを獲得でき、今日は新記録を狙っていましたが、それを決勝の結果に活かすことができないレースが続いてしまっていました」

「その中でも昨日（第3戦）はしっかり戦って、2位表彰台を獲得できました。1回4位まで落ちてしまったのですが、大草選手が諦めずに抜き返してくれたことに、大きな価値と、今までの積み重ねが見れました」

#64 Modulo HRC PRELUDE-GT

写真: Masahide Kamio

「ただノーウエイトの最終戦になると……僕らとしては昨日と同じ戦い方でレースに臨んだのですが、ここまで差があるのかという思いでいます」

「昨日はハンデウエイトでパフォーマンスが出せないクルマもある中での2位だったのかなというところもあるけど、そういう状況でもしっかり2位を獲得することも大事ですからね。それが僕たちの最後の大会での良い思い出にはなったわけですが、何年もやってうまくいかないというか……それだけ敵が強かったのかな、というのが今の思いですね」

来シーズンからはタイヤワンメイク化により、GT500は全車ブリヂストンタイヤでの戦いになる。NAKAJIMA RACINGにとっては、セットアップがガラッと変わることになるため、伊沢監督はアジャストは簡単ではないだろうとしつつも、大きな心配はしていないと述べた。

「セットアップは、ホンダ陣営が他に4台いるので、ある程度共有できるところもあると思います。今はBSチームと比べるとセットアップはまるで違う使い方をしているので、そこ（他のBS勢）を参考にしていきます」

「例年のようなタイヤテストはなくなると思いますが、ドライバー的にも感覚が大きく変わるでしょうから、そこを早くうちのドライバーが慣れてくれれば良いかなと思います」

「今年からBSを履いている24号車（KONDO RACINGのリアライズコーポレーション Z）を見ると苦労してそうなところもあるので、簡単ではないと思います。ただ僕たちにとっては新しい挑戦が始まるし、NAKAJIMA RACINGはスーパーフォーミュラも速く走らせることができるチームなので、僕はそんなに心配していないです」

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