スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

僅差で迎えるGT500タイトル争い。もてぎの250kmレースはどんな戦いになる？ 昨年見られたタイヤ無交換はあくまで“奇策”か

モビリティリゾートもてぎで行なわれるスーパーGT第3戦・第8戦。いつもよりも短い250kmレースが土日で2本行なわれるフォーマットだが、エンジニアたちはタイヤ無交換作戦の効果に懐疑的だ。

戎井健一郎

編集: 2026/11/06 12:16

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写真：: Masahide Kamio

2026年シーズンのスーパーGTを締め括るモビリティリゾートもてぎでのレースウィークは、土曜日に第3戦の代替戦、日曜日に最終戦である第8戦が行なわれる変則フォーマット。土日2レースで大量得点すれば大逆転タイトルも可能だが、GT500クラスでは現状36号車au TOM’S GR Supraの坪井翔、山下健太組（61ポイント）、100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTの山本尚貴、牧野任祐組（58ポイント）の2組が抜けている。

ハーフウエイトで競われる土曜日の第3戦は、獲得ポイントが51を超えているau TOM’SとSTANLEYはともに50kgのウエイトに加えて燃料流量リストリクター（いわゆる燃リス）によるパワーダウンという大きなハンデが依然として加えられる。この影響もあってか、金曜の専有走行ではSTANLEYが11番手、au TOM’Sが12番手に終わった。（車検前の非公式セッションであるため、各車が何kgのウエイトで走ったかは不明だが）

「明日のレースはランキングの上位にいるけど燃リスがかかっていないクルマが有利になってしまうので、そういうクルマの前でフィニッシュするか、できるだけ点差を縮められないようにしないといけません。そういう意味ではもう少し頑張らないといけないので、セットアップを見直しているところです」

金曜を走行を終えてそう振り返るのは、STANLEYの星学文チーフエンジニアだ。

「明日の予選・決勝はハンデ的には重たい状態で、条件としては悪いですが、それでも取りにいけないといけないレースです。少しでも上に行けるように、アグレッシブ……とまではいかないにしても、そういう考え方も頭に入れながら組み立てていこうと思います」

そんなSTANLEYに照準を定めて土曜のレースを戦うと話すのが、au TOM’Sの吉武聡チーフエンジニアだ。彼は「明日はシンプルに100号車の前でゴールすること。そして最終戦は勝つ。それ以外は考えてないですね」と言う。

#36 au TOM’S GR Supra

写真: Masahide Kamio

前人未到の4連覇がかかるau TOM’Sと、ホンダとチームにとって6年ぶりのタイトルを狙うSTANLEY。この2台は昨年の最終戦もてぎでもタイトルをかけて争った。

ただ、この時のSTANLEYはau TOM’Sに対して8.5点ビハインドであり、予選もau TOM’Sがフロントロウに入ったのに対して7番手と、かなり劣勢で決勝を迎えた。そこで彼らが繰り出したのが、GT500では異例のタイヤ無交換作戦だった。

STANLEYはピット作業時間を削って一時はトップに立つも、au TOM’Sらに抜かれて4番手フィニッシュ（最終結果は3位）。逆転タイトルはならなかったが、7番手スタートから3位という結果を考えても、この作戦は決して愚策だったわけではないだろう。

今回のもてぎラウンドは2レース制となっていることで、レース距離が通常の300kmから250kmに短縮されている。そのため、一見すると昨年以上にタイヤ無交換作戦が効きそうな状況にも感じられるが、吉武エンジニアも星エンジニアもその効果に懐疑的だ。

「GT500はタイヤ交換自体が10秒、11秒ほどで終わってしまうので、あまり旨みがありません」と語るのは吉武エンジニア。仮にタイヤ無交換で10秒レースタイムを稼げたとしても、レース距離53周で考えれば1周あたり約0.2秒に過ぎない。つまり、スタートからタイヤをセーブして慎重に走ってタイヤ無交換作戦を成功させたとしても、ライバルに対して1周平均0.2秒以上遅いペースになってしまうと損をすることになるため、厳しいのではないかという見立てを示した。

吉武エンジニアはさらに続ける。

「（タイヤ交換時と比べて）10秒しか先に行けないということなので、トップからそれ以上離されている車両はトップに追いつけませんよね。例えば2番手、3番手のクルマが無交換で前に出るのはまだありかなと思いますが、後ろに沈んだクルマがやっても旨みがないと思います」

また星エンジニアは、レース距離が短くなり給油時間が短縮されることで、タイヤ無交換の旨みが減るという側面もあると解説する。

「250kmレースでは給油時間も短くなるので、タイヤ無交換のピットストップになった時に、（給油終了までに）ドライバー交代が終わらないんじゃないかと思います」

例えば各ピット作業の所要時間をドライバー交代20秒、給油20秒、タイヤ交換10秒と仮定する。この場合、ドライバー交代をしながら給油し、給油が終わり次第タイヤ交換をするので（※スーパーGTでは給油とタイヤ交換を同時に行なうことができない）、作業時間は30秒。タイヤ交換を無くせば10秒タイムを稼げる。

一方でドライバー交代20秒、給油15秒、タイヤ交換10秒だった場合はどうか？ タイヤ交換を含めた作業時間は15秒＋10秒で25秒ほど。しかしこのケースでタイヤ交換を無くしてもドライバー交代で最低でも20秒かかるため、稼げる時間は5秒だけとなる。これが、ドライバー交代よりも給油が早く終わる場合に、タイヤ無交換のメリットが薄れる理屈だ。

「なので、そういう戦略は昨年よりもやりづらくなっているんじゃないかと思います。それに、昨年のレースでも見ていただいた通り、ニュータイヤとはグリップ力の違いも結構あるので、無交換で一時的には前に出られても、残りのレース距離が短いからといって抑えられるかというと……」

そう語った星エンジニア。いずれにせよ、立冬を迎え気温が下がることが予想される明日以降の決勝レースでは、想定以上に低温な路面でグリップに苦んだ結果、タイヤの表面にグレイニング（ささくれ摩耗）を作ってしまい、さらにグリップが低下することでレースを難しくしてしまう恐れがある。そこをいかに抑えるかが間違いなく重要な要素になってくるだろう。

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