スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

日産今季初優勝！ IMPULトップチェッカー。GT300は新田引退のK-tunesが連勝｜スーパーGT第3戦もてぎ：決勝結果

スーパーGT第3戦の決勝レースがモビリティリゾートもてぎで行なわれた。優勝を飾ったのは12号車TRS IMPUL with SDG Z（GT500）と96号車K-tunes RC F GT3（GT300）だった。翌日の最終戦に向けては、6位に入った100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTが36号車au TOM’S GR Supraを抜いてポイントリーダーに浮上した。

公開日時: 2026/11/07 6:48

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#12 TRS IMPUL with SDG Z

写真：: Masahide Kamio

スーパーGT第3戦もてぎ：決勝結果（暫定）

GT500

1. #12 TRS IMPUL with SDG Z

2. #14 ENEOS X PRIME GR Supra

3. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT

4. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT

5. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra

6. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT

7. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT

8. #23 MOTUL Niterra Z

9. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT

10. #24 リアライズコーポレーション Z

11. #36 au TOM’S GR Supra

12. #38 KeePer CERUMO GR Supra

13. #19 WedsSport BANDOH GR Supra

#37 Deloitte TOM’S GR Supra

GT300

1. #96 K-tunes RC F GT3

2. #26 ANEST IWATA GAINER Z

3. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO

4. #88 VENTENY Lamborghini GT3

5. #45 PONOS FERRARI 296 EVO

6. #20 シェイドレーシング RC F GT3

7. #11 GAINER TANAX Z

8. #87 OPEN HOUSE Lamborghini GT3

9. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG

10. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号

11. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI

12. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW

13. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT

14. #65 LEON PYRAMID AMG

15. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R

16. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT

17. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R

18. #360 RUNUP × SOL GT-R

19. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT

20. #32 ENEOS X PRIME GR GT3 concept

21. #48 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R

22. #22 アールキューズ AMG GT3

23 #61 SUBARU BRZ R&D SPORT

24. #18 UPGARAGE AMG GT3

#31 apr LC500h GT

#777 D'station Vantage GT3

#7 CARGUY Ferrari 296 GT3

#30 apr GR86 GT

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