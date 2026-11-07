スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ
日産今季初優勝！ IMPULトップチェッカー。GT300は新田引退のK-tunesが連勝｜スーパーGT第3戦もてぎ：決勝結果
スーパーGT第3戦の決勝レースがモビリティリゾートもてぎで行なわれた。優勝を飾ったのは12号車TRS IMPUL with SDG Z（GT500）と96号車K-tunes RC F GT3（GT300）だった。翌日の最終戦に向けては、6位に入った100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTが36号車au TOM’S GR Supraを抜いてポイントリーダーに浮上した。
公開日時: 2026/11/07 6:48
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#12 TRS IMPUL with SDG Z
写真：: Masahide Kamio
スーパーGT第3戦もてぎ：決勝結果（暫定）
GT500
1. #12 TRS IMPUL with SDG Z
2. #14 ENEOS X PRIME GR Supra
3. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT
4. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT
5. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra
6. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT
7. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT
8. #23 MOTUL Niterra Z
9. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT
10. #24 リアライズコーポレーション Z
11. #36 au TOM’S GR Supra
12. #38 KeePer CERUMO GR Supra
13. #19 WedsSport BANDOH GR Supra
#37 Deloitte TOM’S GR Supra
GT300
1. #96 K-tunes RC F GT3
2. #26 ANEST IWATA GAINER Z
3. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO
4. #88 VENTENY Lamborghini GT3
5. #45 PONOS FERRARI 296 EVO
6. #20 シェイドレーシング RC F GT3
7. #11 GAINER TANAX Z
8. #87 OPEN HOUSE Lamborghini GT3
9. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG
10. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号
11. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI
12. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW
13. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT
14. #65 LEON PYRAMID AMG
15. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R
16. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT
17. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R
18. #360 RUNUP × SOL GT-R
19. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT
20. #32 ENEOS X PRIME GR GT3 concept
21. #48 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R
22. #22 アールキューズ AMG GT3
23 #61 SUBARU BRZ R&D SPORT
24. #18 UPGARAGE AMG GT3
#31 apr LC500h GT
#777 D'station Vantage GT3
#7 CARGUY Ferrari 296 GT3
#30 apr GR86 GT
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