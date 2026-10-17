スーパーGT 第7戦：オートポリス

SCがなければ勝てた……前戦健闘のWedsSportはオートポリスでも3番手スタート。勝負の鍵は「やはりウォームアップ」と国本

スーパーGT第7戦オートポリスで予選3番手に入った19号車WedsSport BANDOH GR Supraの国本雄資は、今回の決勝もタイヤのウォームアップが重要になると語った。

戎井健一郎

公開日時: 2026/10/17 12:56

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#19 WedsSport BANDOH GR Supra

写真：: Masahide Kamio

スーパーGT第7戦オートポリスの予選は、ポールポジションから4番手までは前戦SUGOと全く同じという、まるで判で押したような結果になった。3番手の19号車WedsSport BANDOH GR Supraは、悔しいレースに終わったSUGOのリベンジを誓う。

19号車WedsSportはSUGO戦の前半スティントで国本雄資が好走を見せ、トップ争いを展開。レース中盤にセーフティカーが入ったタイミングでは2番手につけていた。

しかしそのセーフティカーは彼らにとって不運だった。37周目にタイヤを交換し、阪口晴南に交代した19号車だが、セーフティカーの影響で各車のギャップが縮まっていたため、タイヤのウォームアップが厳しい19号車は集団に飲み込まれてしまった。結果的に6位でフィニッシュしたレースを終えて坂東正敬監督は、「あまり言いたくないですが、SCが出なければ勝てたと思います」と公式のチームレポートにコメントしている。

優勝も狙えるレースペースを見せていた国本は当時、事前のタイヤテストで好感触を得ていたとして、レースでは詰め将棋のような展開を意識していたと振り返る。

「SUGOは最近路面が変わったので、レースではタイヤが厳しくなるだろうと思っていました。ヨコハマタイヤに限らず、ライバルも厳しいと聞いていたので、最初の10周くらいは誰とも戦わないくらいのペースでゆっくり走っていました」

「その中で運よく後ろが離れていき、前は前で争ってくれていたので、自分たちはタイヤをセーブしながらも周りが厳しい状況になっていたのだと思います。そこからはちょっとずつ追いついて行き詰め将棋のように前に出ていけたのは良かったですね」

「グレイニング（低温時に起こりがちなささくれ摩耗）が起きないよう、クルマのバランスを無視してセットアップしていました。かなりセーブしながら、ケアしながら走っていたのも良かったと思います」

今回のオートポリスもタイヤには厳しいサーキット。3時間の長丁場のレースでは、タイヤの作動領域が広いブリヂストンに分があるという見方もあるが、唯一のヨコハマ勢であるWedsSportとしても、前戦の好調を活かして勝利を飾りたいところ。タイヤマルチメイク最終年を、ブリヂストンの全勝で終わらせたくはないはずだ。

そんな3時間レースの鍵になる部分を国本に問うと、やはりタイヤのウォームアップだと答えた。

「やはりウォームアップだと思います。SUGOでもセーフティカーでギャップが0になってしまい、（ピットアウト直後の）ウォームアップで遅れたことで後ろに沈んでしまいました」

「今回はSUGOの反省も活かしてウォームアップをケアするタイヤを持ち込んでフリー走行を走りました。自分はファーストスティントでしっかりとギャップを作れるペースで走ることを意識しますし、あとはウォームアップをケアしたタイヤでどこまでパフォーマンスを出せるかの勝負だと思います」

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