スーパーGT 第7戦：オートポリス

スーパーGT第7戦オートポリス、GT300クラスの結果が改定。義務ピット未消化のseven x sevenとVENTENYが失格に

スーパーGT第7戦オートポリスの結果が一部改定。GT300クラスの666号車seven x seven PORSCHE GT3R EVOと88号車VENTENY Lamborghini GT3が失格となった。

公開日時: 2026/10/23 6:29

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#666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO

写真：: Masahide Kamio

スーパーGTは10月18日（日）に行なわれた第7戦オートポリスのGT300クラス決勝結果の改定版を発行。ペナルティの追加、変更が行なわれた結果、2台の車両が失格となっている。

3時間という長丁場で2度のセーフティカーが絡み、戦略がうまくハマったチームとそうでないチームによって順位が大きくシャッフルされた波乱のオートポリス戦。チェッカー時には優勝が96号車K-tunes RC F GT3で、以下666号車seven x seven PORSCHE GT3R EVO、360号車RUNUP × SOL GT-R、88号車VENTENY Lamborghini GT3、65号車LEON PYRAMID AMGという着順になっていたが、seven x sevenとVENTENYにペナルティが出されることになり、暫定表彰式の開始にも遅れが生じた。

この3時間レースでは、各車給油を含む2回のピットストップを行なうことが義務付けられていた。その中で、2度目のセーフティカーランが続いていた残り1時間15分（GT300は52周目）、seven x sevenとVENTENYはここで共に2回目のピットストップを行なった。

この時点でピットレーン入口はオープンとなっており、このタイミングでのピットイン自体は罰則の対象ではない。しかしながら、セーフティカー中のピットインは義務ピット回数には含まれないことがブルテンで公示されている。したがってseven x sevenとVENTENYは本来もう1回給油ピットを行なう必要があったのだが、そのままチェッカーを受けてしまったということだ。

これに対して当初は、seven x sevenに対して「義務ピットインの不足」で100秒加算ペナルティ、当該ピット時にドライバー交代まで行なったVENTENYに対しては「SC中ピットイン時のドライバー交代」（※SC中はピットレーンオープン時もドライバー交代は認められない）で100秒加算ペナルティという裁定が下り、seven x sevenは11位、VENTENYは12位に降着という形で正式結果が出されていた。

しかしながらスーパーGTのスポーティングレギュレーション38条「レース終了」の7項によれば、「チェッカーフラッグを受けた時点で当該競技会において義務付けられたピットイン回数を履行しなかった場合、当該車両は失格とする」との条文がある。これに則って上記2台は失格という形に結果が改定されることになった。

ランキング上位争いを繰り広げていたseven x sevenにとっては、レース終盤に3回目のピットストップを行なっていても十分上位でフィニッシュできる展開だっただけに、タイトル争いに向けては非常に痛いノーポイントとなった。

失格となったseven x sevenのスヴェン・ミューラーのドライバーズポイントは42。一方でポイントランキングトップのジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ、木村偉織組（56号車リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R）は12位に繰り上がったことでポイントを73とした。残りはモビリティリゾートでの2戦だが、逆転は容易ではない状況となっている。

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