スーパーGT

怪我でレース欠場の千代勝正＆阪口晴南、スーパーGTオートポリスで揃って復帰へ。骨折の千代は見立てに反しスピード回復

スーパーGT第7戦オートポリスでは、負傷によってレースを欠場していたNISMOの千代勝正とTGR TEAM WedsSport BANDOHの阪口晴南が共に復帰する。

戎井健一郎

公開日時: 2026/10/16 9:08

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写真：: Masahide Kamio

熊本地震の復興支援大会として開催されるスーパーGT第7戦オートポリス。搬入日である10月16日（金）には、9月の第6戦SUGOを欠場した千代勝正（NISMO）、先週のスーパーフォーミュラ第9戦・第10戦富士を欠場した阪口晴南（TGR TEAM WedsSport BANDOH）の姿があった。

千代は、SUGO戦の搬入日にパドックで右足の中足骨を骨折。NISMOは翌日の公式練習から急遽佐々木大樹を立ててレースを戦った。その翌週にはSTEM Racingの壮行会に出席した千代だが、その時は松葉杖をついていた。

しかし、レースウィークに入った14日（水）に千代は自身のSNSでオートポリス戦からの復帰を発表。搬入日はドライバー交代練習や各種ブリーフィングなど分刻みでスケジュールをこなしており、話を聞くことは叶わなかったが、チームに聞くところによれば、懸命な治療の甲斐あって既に骨は繋がっているという。当初は全治2ヵ月と診断されたという話も漏れ聞こえていたが、約1ヵ月で実戦に戻ってきた。なお、パドックでの千代は基本的にスクーターで移動しており、できるだけ右足に負担をかけないようにする姿が見てとれた。

一方阪口も、搬入日のアクシデントで負傷したひとり。スーパーフォーミュラ富士大会の木曜日に目を負傷してしまい、翌日からの走行を見合わせた。デリケートな目に傷が入ったとのことで心配されたが、「深刻な状況ではない」というチームの声明の通り、翌週のオートポリスに元気な姿を見せた。

「痛みが引かなかったので、病院に連れて行ってもらったので、待っている間に視界も変わってきたので、これはちょっと厳しいかなと思いました」

阪口はそう語る。

「病院で診ていただいた結果、原因と回復期間を教えていただきました。スーパーフォーミュラは翌日から走行開始ということで、間に合いそうになかったので、オートポリスでのGTに向けた回復に努めました」

診察前にはネットで色々と調べてしまい、「すごく怖いこと書いてるから、やばいなと思ったんですけど（笑）」と苦笑する阪口だが、一時的な負傷ということが分かり一安心。「家族やマネージャーさん、病院の先生方含め色々な方にサポートいただいた結果、非常に順調に回復することができました」と語った。

Sena Sakaguchi, #19 WedsSport BANDOH GR Supra

写真: Masahide Kamio

今大会は、フルウエイトで迎える今季最後のレースで、3時間フォーマットだ。今季まだ優勝がなく、燃料流量ダウンのハンデに入っていないNISMOにとっても、SUGOで善戦した勢いそのままに、14kgというウエイトの軽さを活かしたいWedsSport BANDOHにとっても、なんとかここで好結果が欲しいところだ。

「レースにパワーバランスがとんでもなく読みづらいレースになると思います。路面温度も読みづらいし、オートポリスはテストもないので、その点でも読みづらい。レース自体が面白いものになると思います」と阪口。「戦略の幅も、多くはないですが増えることに変わりはないので、色んな戦略を練ってレースに備えたい」と意気込んだ。

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