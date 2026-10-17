スーパーGT 第7戦：オートポリス

ARTAコースオフにより各車アタック途中で赤旗。WedsSportがトップ｜スーパーGT第7戦オートポリス：公式練習結果

スーパーGT第7戦オートポリスの公式練習は、19号車WedsSport BANDOH GR Supraがトップタイムを記録した。

公開日時: 2026/10/17 3:12

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

写真：: Masahide Kamio

10月17日（土）、オートポリスでスーパーGT第7戦の公式練習が行なわれた。トップタイムを記録したのはGT500クラスが19号車WedsSport BANDOH GR Supra

、GT300クラスが61号車SUBARU BRZ R&D SPORTだった。

ただGT500クラスに関しては、各車がアタックを行なう専有走行の際に16号車ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GTがコースオフして赤旗終了となっており、各車のポテンシャルは完全には見えないままでセッションを終えた。

スーパーGT第7戦オートポリス：公式練習結果

GT500

1. #19 WedsSport BANDOH GR Supra 1:34.168

2. #38 KeePer CERUMO GR Supra 1:34.441

3. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT 1:34.478

4. #24 リアライズコーポレーション Z 1:34.925

5. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT 1:34.997

6. #12 TRS IMPUL with SDG Z 1:35.327

7. #36 au TOM’S GR Supra 1:35.525

8. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1:35.679

9. #23 MOTUL Niterra Z 1:35.700

10. #37 Deloitte TOM’S GR Supra 1:35.783

11. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1:36.114

12. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:36.288

13. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:36.555

14. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT 1:37.181

GT300

1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1:44.178

2. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT 1:44.485

3. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3 1:44.577

4. #65 LEON PYRAMID AMG 1:44.613

5. #87 OPEN HOUSE Lamborghini GT3 1:44.990

6. #18 UPGARAGE AMG GT3 1:45.043

7. #52 Green Brave GR Supra GT 1:45.096

8. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1:45.141

9. #88 VENTENY Lamborghini GT3 1:45.166

10. #32 ENEOS X PRIME AMG GT3 1:45.189

11. #45 PONOS FERRARI 296 EVO 1:45.269

12. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO 1:45.387

13. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1:45.412

14. #31 apr LC500h GT 1:45.496

15. #777 D'station Vantage GT3 1:45.573

16. #26 ANEST IWATA GAINER Z 1:45.582

17. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI 1:45.592

18. #96 K-tunes RC F GT3 1:45.635

19. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT 1:45.696

20. #20 シェイドレーシング RC F GT3 1:45.911

21. #30 apr GR86 GT 1:45.924

22. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT 1:45.943

23. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW 1:45.988

24. #48 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R 1:46.099

25. #22 アールキューズ AMG GT3 1:46.278

26. #11 GAINER TANAX Z 1:46.306

27. #360 RUNUP × SOL GT-R 1:46.699

28. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 1:47.197

29. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 F2行きの噂が加速する坪井翔、所属先はハイテックではない？ トヨタと欧州チームの提携はどうなる

最新ニュース





ARTAコースオフにより各車アタック途中で赤旗。WedsSportがトップ｜スーパーGT第7戦オートポリス：公式練習結果



スーパーGT



SGT スーパーGT



第7戦：オートポリス



ARTAコースオフにより各車アタック途中で赤旗。WedsSportがトップ｜スーパーGT第7戦オートポリス：公式練習結果





ドゥカティ移籍の理由は”倒す”じゃない。アコスタ「史上最高のライダーから学べる最後の機会」



MotoGP



MGP MotoGP



インドネシアGP



2 時間前



ドゥカティ移籍の理由は”倒す”じゃない。アコスタ「史上最高のライダーから学べる最後の機会」





F2行きの噂が加速する坪井翔、所属先はハイテックではない？ トヨタと欧州チームの提携はどうなる



FIA F2



F2 FIA F2 15 時間前



F2行きの噂が加速する坪井翔、所属先はハイテックではない？ トヨタと欧州チームの提携はどうなる





山本左近議員、F1日本GPを国として支える必要性を主張「我が国の貴重な国際的資産……開催権料への公的支援も選択肢のひとつ」



F1



F1 F1



シンガポールGP



16 時間前



山本左近議員、F1日本GPを国として支える必要性を主張「我が国の貴重な国際的資産……開催権料への公的支援も選択肢のひとつ」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録