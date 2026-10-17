スーパーGT 第7戦：オートポリス

黒い仮面で登場の16号車ARTA、公式練習のアクシデントで「フロント周りはほぼ全交換」。予選7番手から得意の決勝で追い上げ目指す

スーパーGT第7戦オートポリスで予選7番手に終わった16号車ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT。公式練習でバリアに接触し、大幅な修復を強いられたが、予選でのフィーリングに大きな問題はなかったという。

戎井健一郎

公開日時: 2026/10/17 10:34

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写真：: Masahide Kamio

スーパーGT第7戦オートポリスの予選で、16号車ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GTは真っ黒なボンネットでピットを後にした。予選前に起きたアクシデントのダメージは想像以上に大きく、予選直前まで修復作業を強いられたのだ。

アクシデントが起きたのは、予選前に行なわれる公式練習の最後に実施される、クラス別の専有走行。ここで各車はアタックラップに入るのだが、佐藤蓮が乗る16号車は第2ヘアピン飛び込みまでのセクター2で全体ベストタイムをマークしていた。しかし第2ヘアピン旋回中にコースを飛び出し、タイヤバリアにぶつかってしまった。

写真: Masahide Kamio

「2ヘアのブレーキング中にロックアップしてしまい、体勢を崩してしまった形ですね」と説明するのは16号車担当の小池智彦エンジニア。車速が落ち切らない状態でバリアにぶつかってしまったため、見た目以上にダメージが大きかった様子。「結局フロント周りの部品はほぼほぼ交換することになりました」とのことだ。

ただメカニックの懸命な修復作業の甲斐あり、急ピッチで修復したマシンは公式練習とフィーリングは大きく変わっていないとドライバーからの報告があったと小池エンジニアは言う。

「専有走行もアタックできていないし、FP（公式練習）も混走の中なので、（修復の影響は）正直なんとも言えないところではありますが、ドライバーのフィーリング的には特に問題がありませんでした。全く影響がなかったとは言えないですけど、メカニックがしっかり直してくれました」

16号車は結局予選7番手。ただホンダ勢は全体としては非常に好調で、ランキング2番手の17号車Astemo HRC PRELUDE-GTが2番グリッド、ランキング3番手の100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTが4番グリッドを確保している。

ランキング4番手につける16号車としても、決勝では同陣営のライバルに打ち勝ち、なおかつ8番手からスタートするポイントリーダーの36号車au TOM’S GR Supraとの差を縮めることで、もてぎでの最終ラウンドに向けてタイトル争いに生き残りたいところだ。16号車はこれまでもレースペースで強さを見せてきただけに、小池エンジニアも3時間レースの長丁場にフォーカスしている。公式練習ではアクシデントがあった佐藤だが、ホンダ陣営の中でも特に燃費走行に秀でていると言われており、決勝では見えない部分での挽回を見せるはずだ。

写真: Masahide Kamio

「タイヤ選択が17号車や100号車と少し違うところを持ってきているので、レースがどうなるかというところですね」

「16号車はレースペースの方が自信がありますし、今回は戦略をうまくやれたところが勝てるレースだと思います。予選を走れなくて14番手になるよりは、7番手で良かったなと思いますし、レースはまた違った状況になると思いますので、そこにフォーカスしていきたいです」

「ホンダ陣営としては、やはり36号車を倒さないといけません。我々もチャンピオン以外は全部一緒だと思っているので、36号車の前でゴールしたいところですが、彼らは変な戦略をしてこないと思いますし、（36号車は給油時間のハンデがあるため）給油で前に行かれることは基本的にないと思います。ですから同じような戦略をとれば、コース上で抜かれない限りは前でフィニッシュできると思っています」

ちなみに、16号車は優勝すればポイントが53点、2位の場合は48点となるが、もてぎでの次戦のことを考えると「ギリギリ50点以内に収めたい」という心理もある。

もてぎでは土曜に第3戦の代替レースがハーフウエイトで実施され、日曜にノーウエイトのシリーズ最終戦が行なわれる。そして第3戦を迎える時点で獲得ポイントが51を超えていると、ハーフウエイトながら燃料流量リストリクター（いわゆる燃リス）によるエンジンパワー1段階ダウンのハンデを被ってしまうのだ。獲得ポイント50点の車両と51点の車両では、その性能に大きな違いが出ることになる。

「燃リスが入るのは燃費が良くなる点でメリットですが、もてぎは短いレースですし、決勝の戦略もほぼ決まっているので、予選で前に行く必要があります」と小池エンジニア。

「もてぎは加速するところが多いので、燃リスダウンがあると予選でタイムロスしてしまいます。もてぎを燃リスダウンで走ることがないのでどのくらいの影響があるのか分からない部分もありますが、燃リスダウンは絶対入れたくないところですよね」

今回のオートポリス戦を終えた時点で51点以上に入る車両とそうでない車両……その差もタイトル争いに向けて大きな意味を持つかもしれない。

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