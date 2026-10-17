スーパーGT 第7戦：オートポリス

ホンダのプレリュード4戦連続ポール！ Moduloは2戦連続のPP｜スーパーGT第7戦オートポリス：予選速報

スーパーGT第7戦オートポリスの公式予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはGT500が64号車Modulo HRC PRELUDE-GT、GT300が61号車SUBARU BRZ R&D SPORTだった。

公開日時: 2026/10/17 6:56

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#64 Modulo HRC PRELUDE-GT

写真：: Masahide Kamio

スーパーGT第7戦オートポリス：公式予選結果

GT500

1. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT 1:32.414

2. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT 1:32.799

3. #19 WedsSport BANDOH GR Supra 1:32.885

4. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT 1:32.949

5. #12 TRS IMPUL with SDG Z 1:33.072

6. #38 KeePer CERUMO GR Supra 1:33.121

7. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:33.124

8. #36 au TOM’S GR Supra 1:33.268

9. #23 MOTUL Niterra Z 1:33.270

10. #37 Deloitte TOM’S GR Supra 1:33.877

——以下Q1敗退——

11. #24 リアライズコーポレーション Z 1:33.580

12. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:33.585

13. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1:33.695

14. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1:34.315

GT300

1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1:42.677

2. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT 1:43.061

3. #52 Green Brave GR Supra GT 1:43.342

4. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT 1:43.369

5. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT 1:43.675

6. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3 1:43.743

7. #96 K-tunes RC F GT3 1:43.746

8. #65 LEON PYRAMID AMG 1:43.780

9. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO 1:43.804

10. #87 OPEN HOUSE Lamborghini GT3 1:43.805

11. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1:44.033

12. #32 ENEOS X PRIME AMG GT3 1:44.213

13. #31 apr LC500h GT 1:44.287

14. #18 UPGARAGE AMG GT3 1:44.381

15. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI 1:44.463

16. #26 ANEST IWATA GAINER Z 1:44.489

17. #45 PONOS FERRARI 296 EVO 1:44.508

18. #30 apr GR86 GT 1:44.850

——以下Q1敗退——

19. #777 D'station Vantage GT3 1:44.860

20. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1:45.003

21. #88 VENTENY Lamborghini GT3 1:44.875

22. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW 1:45.144

23. #48 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R 1:44.901

24. #22 アールキューズ AMG GT3 1:45.269

25. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R 1:44.923

26. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 1:45.331

27. #11 GAINER TANAX Z 1:45.604

28. #360 RUNUP × SOL GT-R 1:45.588

29. #20 シェイドレーシング RC F GT3 1:45.599

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