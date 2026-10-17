スーパーGT 第7戦：オートポリス
ホンダのプレリュード4戦連続ポール！ Moduloは2戦連続のPP｜スーパーGT第7戦オートポリス：予選速報
スーパーGT第7戦オートポリスの公式予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはGT500が64号車Modulo HRC PRELUDE-GT、GT300が61号車SUBARU BRZ R&D SPORTだった。
公開日時: 2026/10/17 6:56
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#64 Modulo HRC PRELUDE-GT
写真：: Masahide Kamio
スーパーGT第7戦オートポリス：公式予選結果
GT500
1. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT 1:32.414
2. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT 1:32.799
3. #19 WedsSport BANDOH GR Supra 1:32.885
4. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT 1:32.949
5. #12 TRS IMPUL with SDG Z 1:33.072
6. #38 KeePer CERUMO GR Supra 1:33.121
7. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:33.124
8. #36 au TOM’S GR Supra 1:33.268
9. #23 MOTUL Niterra Z 1:33.270
10. #37 Deloitte TOM’S GR Supra 1:33.877
——以下Q1敗退——
11. #24 リアライズコーポレーション Z 1:33.580
12. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:33.585
13. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1:33.695
14. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1:34.315
GT300
1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1:42.677
2. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT 1:43.061
3. #52 Green Brave GR Supra GT 1:43.342
4. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT 1:43.369
5. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT 1:43.675
6. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3 1:43.743
7. #96 K-tunes RC F GT3 1:43.746
8. #65 LEON PYRAMID AMG 1:43.780
9. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO 1:43.804
10. #87 OPEN HOUSE Lamborghini GT3 1:43.805
11. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1:44.033
12. #32 ENEOS X PRIME AMG GT3 1:44.213
13. #31 apr LC500h GT 1:44.287
14. #18 UPGARAGE AMG GT3 1:44.381
15. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI 1:44.463
16. #26 ANEST IWATA GAINER Z 1:44.489
17. #45 PONOS FERRARI 296 EVO 1:44.508
18. #30 apr GR86 GT 1:44.850
——以下Q1敗退——
19. #777 D'station Vantage GT3 1:44.860
20. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1:45.003
21. #88 VENTENY Lamborghini GT3 1:44.875
22. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW 1:45.144
23. #48 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R 1:44.901
24. #22 アールキューズ AMG GT3 1:45.269
25. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R 1:44.923
26. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 1:45.331
27. #11 GAINER TANAX Z 1:45.604
28. #360 RUNUP × SOL GT-R 1:45.588
29. #20 シェイドレーシング RC F GT3 1:45.599
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