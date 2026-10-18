スーパーGT 第7戦：オートポリス

STANLEYプレリュード今季2勝目！ au TOM’Sはペナルティで8位｜スーパーGT第7戦オートポリス：決勝速報

スーパーGT第7戦の決勝レースがオートポリスで行なわれた。優勝を飾ったのは100号車STANLEY HRC PRELUDE-GT（GT500クラス）、96号車K-tunes RC F GT3（GT300クラス）だった。

公開日時: 2026/10/18 7:23

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#100 STANLEY HRC PRELUDE-GT

写真：: Masahide Kamio

スーパーGT第7戦オートポリス：決勝結果（暫定）

GT500

1. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT

2. #38 KeePer CERUMO GR Supra

3. #23 MOTUL Niterra Z

4. #37 Deloitte TOM’S GR Supra

5. #12 TRS IMPUL with SDG Z

6. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT

7. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra

8. #36 au TOM’S GR Supra

9. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT

10 #19 WedsSport BANDOH GR Supra

11. #24 リアライズコーポレーション Z

12. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT

13. #14 ENEOS X PRIME GR Supra

14. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT

GT300

1. #96 K-tunes RC F GT3

2. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO

3. #360 RUNUP × SOL GT-R

4. #88 VENTENY Lamborghini GT3

5. #65 LEON PYRAMID AMG

6. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT

7. #18 UPGARAGE AMG GT3

8. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI

9. #45 PONOS FERRARI 296 EVO

10. #777 D'station Vantage GT3

11. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3

12. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R

13. #26 ANEST IWATA GAINER Z

14. #32 ENEOS X PRIME AMG GT3

15. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R

16. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT

17. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号

18. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT

19. #20 シェイドレーシング RC F GT3

20. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG

21. #87 OPEN HOUSE Lamborghini GT3

22. #30 apr GR86 GT

23. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW

24. #22 アールキューズ AMG GT3

25. #11 GAINER TANAX Z

26. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT

27. #48 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R

#52 Green Brave GR Supra GT

#31 apr LC500h GT

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