スーパーGT 第7戦：オートポリス
STANLEYプレリュード今季2勝目！ au TOM’Sはペナルティで8位｜スーパーGT第7戦オートポリス：決勝速報
スーパーGT第7戦の決勝レースがオートポリスで行なわれた。優勝を飾ったのは100号車STANLEY HRC PRELUDE-GT（GT500クラス）、96号車K-tunes RC F GT3（GT300クラス）だった。
公開日時: 2026/10/18 7:23
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録
#100 STANLEY HRC PRELUDE-GT
写真：: Masahide Kamio
スーパーGT第7戦オートポリス：決勝結果（暫定）
GT500
1. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT
2. #38 KeePer CERUMO GR Supra
3. #23 MOTUL Niterra Z
4. #37 Deloitte TOM’S GR Supra
5. #12 TRS IMPUL with SDG Z
6. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT
7. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra
8. #36 au TOM’S GR Supra
9. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT
10 #19 WedsSport BANDOH GR Supra
11. #24 リアライズコーポレーション Z
12. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT
13. #14 ENEOS X PRIME GR Supra
14. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT
GT300
1. #96 K-tunes RC F GT3
2. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO
3. #360 RUNUP × SOL GT-R
4. #88 VENTENY Lamborghini GT3
5. #65 LEON PYRAMID AMG
6. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT
7. #18 UPGARAGE AMG GT3
8. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI
9. #45 PONOS FERRARI 296 EVO
10. #777 D'station Vantage GT3
11. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3
12. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R
13. #26 ANEST IWATA GAINER Z
14. #32 ENEOS X PRIME AMG GT3
15. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R
16. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT
17. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号
18. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT
19. #20 シェイドレーシング RC F GT3
20. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG
21. #87 OPEN HOUSE Lamborghini GT3
22. #30 apr GR86 GT
23. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW
24. #22 アールキューズ AMG GT3
25. #11 GAINER TANAX Z
26. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT
27. #48 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R
#52 Green Brave GR Supra GT
#31 apr LC500h GT
あなたの意見が聞きたい！
Motorsport.comで何を見たいですか？
5分間のアンケートにご協力ください。
- Motorsport.comチーム
関連ニュース :
記事をシェアもしくは保存
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
前の記事 ダブルヘッダーのスーパーGTもてぎ大会、予選は“一発勝負”の計時方式に。土日2連勤のドライバーも？……近く正式公示へ
最新ニュース
STANLEYプレリュード今季2勝目！ au TOM’Sはペナルティで8位｜スーパーGT第7戦オートポリス：決勝速報
スーパーGT
SGT スーパーGT
第7戦：オートポリス
STANLEYプレリュード今季2勝目！ au TOM’Sはペナルティで8位｜スーパーGT第7戦オートポリス：決勝速報
ランド・ノリスが立ち上げた新チームLN4フュージョン、FIA F2参戦なるか？ ミシェルCEO「現在新チームの選定作業中だ」
F1
F1 F1
シンガポールGP
1 時間前
ランド・ノリスが立ち上げた新チームLN4フュージョン、FIA F2参戦なるか？ ミシェルCEO「現在新チームの選定作業中だ」
ジェネシスが初ポール獲得！ タイトル狙うトヨタ8号車が2番グリッド確保｜WECバルセロナ6時間予選
WEC
WEC WEC
Barcelona
4 時間前
ジェネシスが初ポール獲得！ タイトル狙うトヨタ8号車が2番グリッド確保｜WECバルセロナ6時間予選
フェルスタッペンはGT3マシンでもやっぱり速い！ 終盤45分で15台抜きの離れ技｜GTワールドチャレンジ欧州最終戦
Blancpain Endurance
GTWE Blancpain Endurance 4 時間前
フェルスタッペンはGT3マシンでもやっぱり速い！ 終盤45分で15台抜きの離れ技｜GTワールドチャレンジ欧州最終戦
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。
次の 2 つのオプションがあります。
- サブスクライバーになります。
- 広告ブロッカーを無効にします。
購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします
広告ブロッカーを無効にしましたか?
ページをリロード
お知らせの管理
登録