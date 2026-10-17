スーパーGT 第7戦：オートポリス

“ホピ子”が過去最高の予選4番手獲得！ チームの存続を懸けて戦う土屋武士監督「火が消える前に、悔いが残らないように」

自作のGRスープラを投入以降最高成績となる予選4番手を獲得したHOPPY Team TSUCHIYAの土屋武士監督。チームの存続を懸けて戦う中、自らエンジニアに復帰して「コツコツ、丁寧に」仕事を進めてきたという。

戎井健一郎

公開日時: 2026/10/17 11:47

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写真：: Masahide Kamio

スーパーGT第7戦オートポリスの予選では、HOPPY Team TSUCHIYAの25号車HOPPY Schatz GR Supra GTがGT300クラスの4番手というサプライズを見せた。これはこのチームが2022年に自社製作のGRスープラを投入して以降、最高の成績だ。

かつてはGT300でシリーズチャンピオンに輝いたプライベーターの雄、つちやエンジニアリングも、GRスープラを自作するという新たなモノづくりの挑戦をスタートさせてからは、苦難の連続であった。特に2023年は第4戦の車両火災でマシンがほぼ全焼し、残りシーズンを全休。たくさんの支援を得て車両を作り直し、再出発を切ったが、以後もなかなか結果はついてこなかった。

これまでもQ2進出やポイント獲得など、随所で見せ場を作ってきた“ホピ子”だが、今回はルーキー洞地遼大がQ1を突破すると、Q2で松井孝允が好走を見せて堂々グリッド2列目を確保。もちろん、ライバルに対してサクセスウエイトが軽いという側面はあるが、まずひとつ結果が出せたことに土屋武士監督もほっとしているという。

#25 HOPPY Schatz GR Supra GT

写真: Masahide Kamio

今年はエンジニア業にも復帰し、「退路を断つ覚悟」でシーズンに臨んでいる土屋監督。それは現在のチームが存続を危ぶまれる状況にあるからだ。

「ウチはご存知の通り、昭和の古い体制のチームですが、進化をしているレース業界の中で、苦しいながらもどこまで通用するかという思いで参戦を続けています」

「本当にたくさんの方に助けていただきながら続けることができていますが、正直チームがなくなってしまうんじゃないかという状況で。これまで若い職人を育てたいということでやっていましたが、自分がエンジニアに復帰しました」

「すごくシンプルな話で、結果が出ないと色々なものが離れていきます。甘くはありません。自分がこのチームの、会社の長なので、自分が（エンジニアも）やるしかないと」

ルーキーの洞地（右）と土屋監督

写真: Masahide Kamio

「全てが自分次第です。常に全力ではやっているのですが、その全力の火が 消えそうな状況です。火が消える前に、やり残しなく、悔いが残らないようにという気持ちがあり、復帰しました」

監督兼エンジニアとしてチャンピオン経験もある土屋監督だが、久々のエンジニア復帰とあって、物事をとにかく丁寧に進めていくことを意識したという。

「ドライバーもエンジニアもやってチャンピオンを獲りましたが、それも10年前の話で……。（エンジニアリングが）どんどん進化している中で、自分は余計なことをせず、ひとつひとつをコツコツ、丁寧にやることしかできないので、そのやり方で取り組みました」

「その結果、積み上げでどんどん良くなっていき、（第5戦）鈴鹿のレースあたりからは、ようやくエンジニアの自分が理解できるクルマになっていきました。その結果ここまで来れて、もちろんほっとしたところはありますが、同じスープラの52号車（Green Brave GR Supra GT／予選3番手）は50kg積んでいて、ウチは4kgですから。まだまだやることはありますね」

前戦SUGOでも条件が噛み合えばハイレベルなペースが発揮できることを確認できており、ポジティブな要素も色々とある。トップチームとの差を縮めるのは簡単なことではないが、土屋監督は「厳しい戦いだけど、まだまだ歯を食いしばってやらないとなと思います」と語った。

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