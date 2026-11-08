スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

スーパーGT最終戦もてぎで3番手チェッカーの39号車DENSO、スキッドブロック違反で失格に。IMPULが繰り上がり表彰台

スーパーGT第8戦もてぎで3番手でチェッカーを受けた39号車DENSO KOBELCO SARD GR Supraが、再車検不合格により失格となった。

公開日時: 2026/11/08 11:26

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#39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra

写真：: Masahide Kamio

モビリティリゾートもてぎで行なわれたスーパーGT第8戦の正式結果が発表され、GT500クラスの3番手でチェッカーを受けた39号車DENSO KOBELCO SARD GR Supraは失格という裁定が下った。

予選10番手からスタートした39号車DENSOは、前日の第3戦に続いてタイヤ無交換作戦を敢行してポジションアップ。マシンにダメージを負っていた36号車au TOM’S GR Supraの前に出ると、暫定3位でチェッカーを受けた。

しかしレース後の再車検で39号車は、スキッドブロックの寸法等について記載されているGT500テクニカルレギュレーション3.22.4A『スキッドブロック規定』に違反があったとして、車検不合格に。これに伴い失格の裁定が下った。

これにより4番手以降でチェッカーを受けた車両の順位が繰り上がることとなり、3位には12号車TRS IMPUL with SDG Zが入った。チェッカー順通りの順位であればDENSOの関口雄飛、サッシャ・フェネストラズ組がランキング4位でシーズンを終えることになるはずだったが、失格となったことで代わってIMPULの平峰一貴、ベルトラン・バゲット組がランキング4位となった。

なお前日の第3戦でも、2番手チェッカーの14号車ENEOS X PRIME GR Supraに同じくスキッドブロック違反で失格の裁定が下っている。ただROOKIE Racingはこの結果に対して控訴の意思を示しており、控訴審の結果が確定するまでは第3戦の正式結果が確定しない状況となっている。

その他、レース後に出たペナルティによってGT500はいくつか順位が変動している。5番手でチェッカーを受けた23号車MOTUL Niterra Zは、モビリティリゾートもてぎ四輪一般競技規則41条〜4）「ピットインして作業レーンに入った車両、および当該車両のドライバーやピットクルーは、ピットインしてくる他の車両、あるいはピットアウトしていく他の車両の通路を妨害してはならない」に抵触したとして競技結果に40秒加算。ポイント圏外の12位に転落した。

23号車MOTULは、ピットが隣り合う12号車IMPUL（IMPULが最終コーナー側）と同じ周にピットインし、ほぼ同じタイミングでピットアウト。この際にIMPULのマシンがホイールガンらしきものを飛ばすシーンが中継でも映し出されていた。

また36号車au TOM’S GR Supraの坪井翔には39号車DENSOへの接触とFCY中の88号車VENTENY Lamborghini GT3への追突でそれぞれ競技結果に40秒加算のペナルティが科されている。ただau TOM’Sはマシンのダメージによりレース終盤にガレージインしており、8周遅れでの13位完走扱いに変わりはない。

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