スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

キャリア最大の重圧に打ち勝った牧野任祐。最終戦でPP奪取＆トップチェッカーの大仕事……2度目のGT500王座「背負うものが多かった」

スーパーGT最終戦を制し、GT500クラスのチャンピオンに輝いた100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTの牧野任祐。チェッカーを受けてからは涙が止まらなかったという。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/09 3:02

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写真：: Masahide Kamio

モビリティリゾートもてぎで行なわれたスーパーGT最終戦で優勝した100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTの牧野任祐は、自身にとって2度目のGT500タイトルを獲得した。大一番の予選では自らの手でポールポジションをもぎ取り、決勝では先輩・山本尚貴からバトンを受け取りトップでマシンを持ち帰るという、まさに完璧な1戦であった。

4連覇を狙うライバル、36号車au TOM’S GR Supraと僅差で迎えた最終もてぎ2連戦。土曜日のレースでは5位に入ってポイントリーダーに立ったが、最終ラップまでもつれた39号車DENSO KOBELCO SARD GR Supraのサッシャ・フェネストラズとのバトルに敗れたこともあり、「今日はちょっと不甲斐ない、悔しいレースになった。最終戦に向けてもう一回気を引き締めて、集中して臨むきっかけになった」と闘志を燃やしていた。

さらに少し時系列を遡れば、土曜の午前中に行なわれた予選ではau TOM’Sに0.014秒差で敗れており、その点も悔しさに繋がっていた。2点差で迎える最終戦の予選では、絶対に負けてはいけない——。「絶対に日曜にやり返す」との意気込みで床に就いた牧野だが、あまりのプレッシャーに眠れなかったと明かす。

これまでのキャリアで一番プレッシャーを感じる場面だったかと問うと、牧野はこう答えた。

「タイトル争いを含め、けっこう今までで一番でしたかね。タイトル争いにあまりにも直結する予選だったので、昨日はマジで寝れなかったです」

そして迎えた最終戦の予選で、牧野は見事ポールポジションを獲得。au TOM’Sを2番グリッドに従え、決勝を有利な展開で迎えることに成功した。そして決勝レースではベテランの山本が巧みにトラフィックを処理しながらau TOM’Sに隙を与えず、トップでピットに。交代して乗り込んだ牧野も安定した走りでレースをリードし続け、栄光のトップチェッカーを受けた。

写真: Masahide Kamio

「自分としてもやるべきことをちゃんとできた」と振り返る牧野。チェッカーを受けてからは涙が止まらなかったという。それは、彼がこの数年間で担う仕事が変化していたことも少なからず関係しているかもしれない。

最近では100号車STANLEYは周回数の長い後半スティントを牧野が担当することが多くなっており、今大会の計時予選はどちらも牧野が担当。さらに言えば、昨年のHRCプレリュードGTのシェイクダウンで最初にステアリングを握ったのも牧野と、任される仕事は日毎に大きくなっていた。

「背負うものが多かったと思いますね」

「もちろんスーパーフォーミュラでも色々と背負ってはいますけど、スーパーGTはメーカーの威信を背負ってやるカテゴリーであることは重々承知しているし、プレリュードのシェイクダウンも走らせてもらって、開発テストもほぼ全て走らせてもらった中で、自分自身本当にいろんなプレッシャーがあったと思います」

牧野はさらにこう語る。

「チェッカーを受けてから、V字コーナーくらいまで泣き続けていたので、無線ではほぼ喋れませんでした」

「今回はチェッカーを受けましたが、初めてタイトルを獲った時はスタートドライバーでした。正直、見ているよりは乗ってる方が気持ちとしては楽だと思います。余計なことを考えずに走ることに集中できるので」

「ただ今回チェッカーを受けて、1回目とはちょっと感情が違いましたね。1回目の時も泣いてはいましたが、今回はクルマの中で色々と噛み締めながらという感じでした」

写真: Masahide Kamio

非常に特別な思いを持って最終戦に臨んでいることを示唆していた牧野。山本とのコンビが来季も続くかどうかはパドックでもファンの間でも注目されているトピックのひとつだが、来季に向けてコメントを求めると牧野はこう語った。

「来年に向けては正直まだ特に何もないんですけど。明日からワンメイクタイヤのテストがあるので、そこに関しては自分たちもしっかりやらないといけないと思います」

「僕、明日（月曜）夜中のフライトでフランスに行くんですよ。来週（ポール・リカールで）アジアン・ル・マンがあるので。すぐレースもあるのでなかなか余韻には浸れないんですけど（苦笑）、今はとりあえず休みたいですね」

「まだスーパーフォーミュラもありますからね。でも、これだけ走れるのも幸せですけどね」

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