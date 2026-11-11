スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

ダニール・クビアト、スーパーGT最終戦で優勝！ もてぎで小暮卓史と激走「勝つのはGP3以来。特別な瞬間になった」

ダニール・クビアトは、スーパーGT最終戦のトップ争いを楽しめたと語り、自身のレース人生で13年ぶりとなる優勝を喜んだ。

戎井健一郎 Jamie Klein

公開日時: 2026/11/11 8:11

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写真：: Masahide Kamio

モビリティリゾートもてぎで行なわれたスーパーGT最終戦のGT300クラスで優勝したのは、88号車VENTENY Lamborghini GT3の小暮卓史、ダニール・クビアト組だった。今季からスーパーGTに参戦する元F1ドライバーのクビアトにとっては、これがシリーズ初優勝であった。

クビアトは今季、2024年にGT300チャンピオンとなったJLOC 88号車に加入し、小暮の相方としてシーズンを戦った。開幕からまずまずのパフォーマンスを見せていた88号車だったが、もてぎでの2連戦を前に最高位は6位に終わっていた。

しかしながら、2023年と2024年に優勝するなど、ウラカンGT3 EVO2と相性の良いもてぎで88号車は好調。土曜の第3戦では予選3番手からスタートして3位に入ると、日曜の最終戦では予選で小暮がポールポジションを獲得。決勝でもタイヤ無交換作戦を採ってくるライバルに対し、定番のリヤタイヤ2輪交換作戦で対抗し、見事ポール・トゥ・ウインを飾った。

直近10年ほどはF1やWEC（世界耐久選手権）などの世界選手権を戦っていたクビアトにとって、レースで優勝するのは2013年のGP3（現FIA F3）以来とのことで、喜びもひとしおといった様子だった。

#88 VENTENY Lamborghini GT3

写真: Masahide Kamio

「本当にうれしい。レースで最後に優勝したのはGP3に参戦していた13年前だと思う。だから、すごく特別な瞬間になった。今日は本当に楽しかったし、とても強いレースができた」

そう語るクビアトはレースを次のように振り返った。

「コグレサンが素晴らしいラップでポールポジションを獲得してくれたけど、タイヤ交換をしないライバルたちと比べると僕たちの戦略は少し不利になることも分かっていた」

「タイヤ交換は必要だと考えていて、リヤの2本を交換したので、そこで少し時間を失った。非常に戦略的なレースになったね」

実際、88号車はピットストップでタイヤを2本交換したことによりトラックポジションを失い、小暮と交代したクビアトはコース上で666号車seven x seven PORSCHE GT3R EVO、65号車LEON PYRAMID AMG、そして同じくJLOCの87号車OPEN HOUSE Lamborghini GT3を追い抜く必要があった。なお87号車はリヤタイヤに厳しいウラカンのセオリーに反したタイヤ無交換作戦を採ったが、小暮はそのことを知らなかったといい、急遽の戦略変更であったと考えられる。

そんな中でもクビアトは着実にポジションを上げていき、残り3周でトップのseven x sevenとテール・トゥ・ノーズに。seven x sevenのスヴェン・ミューラーとしても自身のチャンピオンがかかっていたため、何としても譲りたくないシチュエーションであったが、2台はフェアなバトルを繰り広げた末にクビアトがトップに立った。

「時間を無駄にしたくなかったので、思い切って仕掛ける必要があった。結果的にそれがうまくいったし、とても楽しかった」とクビアトは言う。

「チームはシーズンを通じて素晴らしい仕事をしてくれた。難しいレースもいくつかあったけど、こうしてシーズンを締めくくることができて最高の気分だ」

小暮も、クビアトと共に2戦続けて表彰台に登れたことを喜んだ。

「彼は日本のレースが初めてで、初めて走るサーキットが多い中で苦労したと思いますが、そこをよくここまで持って来れたと思います。一緒に表彰台に上がりたいと思っていたので、非常に嬉しいです」

もてぎでの2レースで41ポイントを荒稼ぎしたことで、ランキング4位でシーズンを終えた小暮、クビアト組。来季に向けて、クビアトはチームに残るのか、JLOCは今季投入を見送ったテメラリオGT3をデビューさせるのかなど、注目される点も多い。

来季についてクビアトは、多くを語ることはしなかった。

写真: Masahide Kamio

「まだ何も決まっていない。もちろん、いくつか話は進んでいるけど、まだそれについて話すには早すぎる」

「日本でのレースは非常に競争が激しくて大好きだし、今ではすべてのサーキットを覚えられた。今年は今回のサーキットも含めて、初めて走るコースがたくさんあったからね」

「ここで参戦を続けられれば素晴らしいことだけど、どうなるかはこれからだ。あらゆる選択肢を検討する必要がある」

そして小暮は、車両の選択は当然ながらチームが決めることだとしながらも、新型のGT3マシンで走ってみたいという気持ちもあると語った。

「新しいマシンで走ってみたいという気持ちは非常に強いです。今のウラカンEVO2を入れた時もすんなりいったわけではありません。ただ、それもやりがいですけどね」

「もちろんウラカンはウラカンで非常にパフォーマンスの良いクルマだし、思い入れのあるクルマです。そこはドライバーではなくチームオーナーの則竹（功雄）さんが判断することですが、自分の気持ちとしてはそういったところですね」

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