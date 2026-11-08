予選レポート

スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

STANLEY vs au TOM’S、王座争う2台がフロントロウでがっぷり四つ！ 牧野任祐が意地のポール獲得｜スーパーGT最終戦

スーパー最終戦もてぎの公式予選では、ポイントリーダーの100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTがポールポジションを獲得した。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/08 3:48

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Naoki Yamamoto, Tadasuke Makino, #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT

写真：: Masahide Kamio

11月8日（日）、モビリティリゾートもてぎでスーパーGT第8戦の公式予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのは、GT500クラスが100号車STANLEY HRC PRELUDE-GT（山本尚貴／牧野任祐）、GT300クラスが88号車VENTENY Lamborghini GT3（小暮卓史／ダニール・クビアト）だった。

今季シリーズ最終戦となる第8戦。前日には第3戦セパンの代替レースが行なわれており、各チームは一夜でウエイトを積み下ろし、2日連続での予選・決勝に臨む。

決勝開始時の気温は15℃、路面温度は20℃と前日の予選とほぼ同じ。多くが前日と同じ系統のタイヤをチョイスし、勢力図も大きく変わらないだろうと予想された。

GT500

ノックアウト方式ではなく、計時方式で行なわれる今回の予選。GT500は15分の時間が設けられているが、前日同様の開始後数分は動きがなく、残り10分ごろから各車がコースに向かい、アタックに向けてタイヤのウォームアップをスタートさせた。なお、今回のレース前にエンジン交換があった16号車ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GTはタイムを記録せず。トラブル発生か、決勝に向けてのタイヤ温存か気になるところだが、野尻智紀の走行を見届けていた佐藤蓮はガッカリといった表情を浮かべていた。

4周目で早くもアタックに入ったのが、ここまで3戦連続ポール獲得中の64号車Modulo HRC PRELUDE-GTの大草りき。1分36秒751というターゲットタイムを記録すると、翌周に1分36秒458に更新した。

今回もホンダのプレリュード勢が速く、17号車Astemo HRC PRELUDE-GTの野村勇斗が1分36秒481、8号車ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GTの太田格之進が1分36秒634で大草に続いた。

そんな流れを切り裂くようにトップを塗り替えたのが、36号車au TOM’S GR Supraの山下健太。4連覇を狙う彼らは前日の第3戦で10位に沈んでポイントリーダーから陥落したが、ノーウエイトで本領を発揮してきた。

しかしそれをさらに上回ったのが、そのau TOM’Sからポイントリーダーの座を奪った100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTの牧野任祐。1分36秒135というスーパーラップで今季初のポールポジションを手繰り寄せた。

前日は最終ラップのバトルに敗れ、「不甲斐ない」と悔しさを滲ませていた牧野。フロントロウで相見えるSTANLEYとau TOM’Sの差は3点であり、文字通り決勝は「勝った方がチャンピオン」のガチンコ勝負だ。

GT300

20分の計時予選であるGT300クラスは、前日と違い多くのマシンが開始直後にコースに。しかしアタックに入ったのは特認参加車両の32号車ENEOS X PRIME GR GT3 conceptのみで、他の車両は1周まわってピットに戻っていった。

残り10分前後から各車がアタックに向けた準備をスタート。残り3分ごろからタイム更新が始まっていった。

速さを見せたのは今日も11号車GAINER TANAX Z。彼らは昨日、予選一発狙いのスーパーソフトタイヤで見事にポールポジションを獲得したが、今日も富田竜一郎が1分45秒149をマークしてトップに立ち、2戦連続のポールを手繰り寄せたかに思えた。

しかしさらにタイムを削ってきていたのが、#88 VENTENY Lamborghini GT3の小暮だった。小暮は1分45秒082を記録。2024年のシリーズチャンピオンをここもてぎで決めた小暮が、相方の元F1ドライバー、ダニール・クビアトにスーパーGT初ポールをプレゼントした。

2番手はGAINER Zで、3番手には96号車K-tunes RC F GT3の高木真一がつけた。K-tunesの新田守男、高木組は昨日のレースで2連勝を飾り、ポイントリーダーの56号車リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-Rと9ポイント差のランキング2番手に浮上した。56号車リアライズは予選17番手に沈んだため、新田、高木組の大逆転チャンピオンの可能性がにわかに浮上している。

写真: Masahide Kamio

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