スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ
STANLEYプレリュードがPP獲得！ au TOM’Sスープラが2番手に続く｜スーパーGT第8戦もてぎ：予選結果
11月8日、スーパーGT第8戦の公式予選がモビリティリゾートもてぎで行なわれた。ポールポジションを獲得したのは100号車STANLEY HRC PRELUDE-GT（GT500）、88号車VENTENY Lamborghini GT3（GT300）だった。以下はそのタイム結果。
公開日時: 2026/11/08 1:37
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#100 STANLEY HRC PRELUDE-GT
写真：: Masahide Kamio
スーパーGT第8戦もてぎ：予選結果
GT500
1. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT 1:36.135
2. #36 au TOM’S GR Supra 1:36.413
3. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT 1:36.458
4. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT 1:36.481
5. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:36.634
6. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1:36.734
7. #23 MOTUL Niterra Z 1:36.861
8. #38 KeePer CERUMO GR Supra 1:37.106
9. #12 TRS IMPUL with SDG Z 1:37.212
10. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1:37.295
11. #19 WedsSport BANDOH GR Supra 1:37.535
12. #37 Deloitte TOM’S GR Supra 1:37.543
13. #24 リアライズコーポレーション Z 1:44.770
14. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT no time
GT300
1. #88 VENTENY Lamborghini GT3 1:45.082
2. #11 GAINER TANAX Z 1:45.149
3. #96 K-tunes RC F GT3 1:45.170
4. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1:45.204
5. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT 1:45.229
6. #87 OPEN HOUSE Lamborghini GT3 1:45.364
7. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3 1:45.543
8. #31 apr LC500h GT 1:45.604
9. #45 PONOS FERRARI 296 EVO 1:45.689
10. #65 LEON PYRAMID AMG 1:45.739
11. #777 D'station Vantage GT3 1:45.750
12. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO 1:45.832
13. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT 1:45.983
14. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 1:45.996
15. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW 1:46.054
16. #20 シェイドレーシング RC F GT3 1:46.072
17. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1:46.110
18. #26 ANEST IWATA GAINER Z 1:46.209
19. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT 1:46.215
20. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1:46.299
21. #18 UPGARAGE AMG GT3 1:46.359
22. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI 1:46.405
23. #32 ENEOS X PRIME GR GT3 concept 1:46.791
24. #48 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R 1:47.047
25. #30 apr GR86 GT 1:47.109
26. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R 1:47.235
27. #360 RUNUP × SOL GT-R 1:47.284
28. #22 アールキューズ AMG GT3 1:47.309
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