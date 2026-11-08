スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

STANLEYプレリュードがPP獲得！ au TOM’Sスープラが2番手に続く｜スーパーGT第8戦もてぎ：予選結果

11月8日、スーパーGT第8戦の公式予選がモビリティリゾートもてぎで行なわれた。ポールポジションを獲得したのは100号車STANLEY HRC PRELUDE-GT（GT500）、88号車VENTENY Lamborghini GT3（GT300）だった。以下はそのタイム結果。

公開日時: 2026/11/08 1:37

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#100 STANLEY HRC PRELUDE-GT

写真：: Masahide Kamio

スーパーGT第8戦もてぎ：予選結果

GT500

1. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT 1:36.135

2. #36 au TOM’S GR Supra 1:36.413

3. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT 1:36.458

4. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT 1:36.481

5. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:36.634

6. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1:36.734

7. #23 MOTUL Niterra Z 1:36.861

8. #38 KeePer CERUMO GR Supra 1:37.106

9. #12 TRS IMPUL with SDG Z 1:37.212

10. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1:37.295

11. #19 WedsSport BANDOH GR Supra 1:37.535

12. #37 Deloitte TOM’S GR Supra 1:37.543

13. #24 リアライズコーポレーション Z 1:44.770

14. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT no time

GT300

1. #88 VENTENY Lamborghini GT3 1:45.082

2. #11 GAINER TANAX Z 1:45.149

3. #96 K-tunes RC F GT3 1:45.170

4. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1:45.204

5. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT 1:45.229

6. #87 OPEN HOUSE Lamborghini GT3 1:45.364

7. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3 1:45.543

8. #31 apr LC500h GT 1:45.604

9. #45 PONOS FERRARI 296 EVO 1:45.689

10. #65 LEON PYRAMID AMG 1:45.739

11. #777 D'station Vantage GT3 1:45.750

12. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO 1:45.832

13. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT 1:45.983

14. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 1:45.996

15. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW 1:46.054

16. #20 シェイドレーシング RC F GT3 1:46.072

17. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1:46.110

18. #26 ANEST IWATA GAINER Z 1:46.209

19. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT 1:46.215

20. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1:46.299

21. #18 UPGARAGE AMG GT3 1:46.359

22. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI 1:46.405

23. #32 ENEOS X PRIME GR GT3 concept 1:46.791

24. #48 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R 1:47.047

25. #30 apr GR86 GT 1:47.109

26. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R 1:47.235

27. #360 RUNUP × SOL GT-R 1:47.284

28. #22 アールキューズ AMG GT3 1:47.309

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