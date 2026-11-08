スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

これぞベテランの味！ 巧みなトラフィック処理で首位堅守、3度目王座手繰り寄せた山本尚貴「ここ数年はうまく走れずもがいていたが、努力が実った」

スーパーGT・GT500クラスで3度目のタイトルを獲得した山本尚貴。ここ数年、納得のいくパフォーマンスが出せない場面も多かったようだが、最終戦では見事な走りで王座を手繰り寄せた。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/08 14:15

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Naoki Yamamoto, Tadasuke Makino, #100 STANLEY HRC PRELUDE-G

写真：: Masahide Kamio

2026年のスーパーGT最終戦を制し、GT500クラスのチャンピオンを獲得した100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTの山本尚貴、牧野任祐組。山本にとっては、同じく牧野と獲得した2020年以来、自身3度目となる王座であった。

山本と言えば、ホンダ陣営のエースドライバーとして、長らくSTANLEY TEAM KUNIMITSUを引っ張ってきた。ただここ数年は、牧野がより多くの仕事を任されるようになる中で、自身の走りで足を引っ張っている感覚がある、といった悲観的なコメントも聞かれるようになっていた。

今回のもてぎ戦は土日で2レースが行なわれたが、土曜日の第3戦（代替戦）でスタートドライバーを務めた山本は、前を行くライバルの36号車au TOM’S GR Supraになかなかついていけず、防戦一方に。「相対的に比べると遅いのは間違いないですが、絶対的に自分が遅かったのかどうか……後半スティントの（牧野の）ペースからしてもクルマがすごく悪いわけでは決してなくて、タイヤのマッチングの部分もあったのかもしれない」と話す顔は、その時点で逆転ポイントリーダーになった者とは思えないほど険しかった。

最終戦に向けては、「こういう時こそ、自分の経験を活かさないといけない」と決意を新たにしていた山本。迎えた最終戦、ポールポジションからau TOM’Sを従えてスタートした山本は、まさにベテランらしい走りを見せた。

レース序盤は両者一進一退で、タイトルを争う2台のギャップは0.7秒前後。ただGT300のトラフィックが絡み始めると、au TOM’Sの山下健太が背後に接近。少しでもバックマーカーに引っかかると、首位を奪われかねない展開だった。

しかし山本はレーシングカーの海を冷静にかいくぐり、山下に首位の座を渡さず。単走のパフォーマンスはプレリュードに分があったため、ピットに向かう際にはau TOM’Sに対して4秒ほどの差を築くことができた。この走りがレースでの優勝、そしてチャンピオン獲得にも貢献した。

前日の宣言通り、ベテランとしての経験値を活かしたレースになったのではないかと問いかけると、山本はこう語った。

「トラフィックは本当に処理が難しかったですし、トラフィックの直前から自分のタイヤはピックアップ（タイヤかすなどの付着によるグリップダウン）しちゃって、ペースが全然上げられませんでした」

「この状態でGT300のトラフィックを迎えるのは嫌だなと思っていたところで、案の定そのタイミングで36号車に差を詰められて後ろに来られてしまいました。もしかしたら、10年前の自分だったら、あそこで早く300を処理しないといけないと思って、焦ってぶつかっていたんじゃないかと思います」

「ただ、ここを上手に凌ぎ切れば、スティントの後半は絶対に自分のターンが回ってくると確信していました。『17年もやってきて、ここで抜かれたら……何をやってきたんだ』と自分に言い聞かせながら、最後は歯を食いしばって走っていました」

「そこである程度ギャップを築けたので、安心はせずとも、コースティング（燃費走行）しながら給油時間を短縮できるように、走り方を変えて。全てうまくいった感じがします」

また山本はこうも語る。

「ここ2、3年は自分でもなかなかうまく走れなくて、牧野選手の足を引っ張っているような自覚をずっと持っていたので、自分なりにもがいていました」

「今年は自分でもやれることをやって、プロとしてしっかりと良い仕事ができるように自分なりに努力をしてきたつもりなので、その努力が実ったかなと思います。彼（牧野）と2回目のタイトル、自身3回目のタイトルをこのチームで獲れて幸せです」

自らの仕事ぶりへの満足感を語るだけではなく、チームの努力を労い「みんなに（タイトルを）獲らせてもらった」と笑顔を見せる山本。やはり気になるのは、彼の来季だ。

2025年のシーズン終盤、山本と牧野のコンビは2026年に解消されるのではないかとの噂が一時囁かれた。今季第4戦で優勝した際に牧野が「こんなこと言っていいのか分かりませんが、今年も尚貴さんと一緒にやれて、優勝できて、TEAM KUNIMITSUと優勝できて本当に嬉しい」とコメントしたことが、その噂に一定の信ぴょう性を持たせた。

最終戦の予選後の1枚。山本の表情はこわばっていたように見えた

写真: Masahide Kamio

そして今季最終戦に向けても、山本と牧野の醸し出す雰囲気が関係者だけでなくファンの間でも話題となった。前日の第3戦を終えた際のインタビューゾーンでの表情、日曜午前の予選で牧野がポールポジションを獲得した際のインタビューでの受け答え。タイトル獲得に向け強い緊張感の下で臨んでいるだけ、とも解釈できるが……いずれにせよ非常にナーバスに見えたのは確かだ。

王座獲得の興奮冷めやらぬ中、山本に来季についてのコメントを求めた。

「そうですね……（苦笑）。今は終わったばかりなので、こうします、ああしますといったことは全然出てこないですが、このタイトルを引っさげて、チャンピオンチーム、チャンピオンドライバーとして来シーズンを迎えたいと思っています」」

「ここからシーズンオフということで、色々なものが様変わりしている時期です。そういったところは、自分がコントロールできないところもあれば、自分次第でコントロールできるところもあります。皆さんには、来シーズンも応援してほしいなということと、来シーズンも楽しみにしてください、ということを伝えたい。それだけですかね」

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