スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

ホンダが6年ぶり王座！ STANLEYの山本、牧野が優勝で戴冠。au TOM’Sの連覇は3でストップ｜スーパーGT第8戦もてぎ：決勝速報

11月8日、スーパーGT第8戦の決勝レースがモビリティリゾートもてぎで行なわれた。GT500クラスは優勝した100号車STANLEY HRC PRELUDE-GT （山本尚貴、牧野任祐）が、GT300クラスは56号車リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R（ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ、木村偉織）がチャンピオンを獲得した。

公開日時: 2026/11/08 6:43

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#100 STANLEY HRC PRELUDE-GT

写真：: Masahide Kamio

スーパーGT第8戦もてぎ：決勝結果（暫定）

GT500

1. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT

2. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT

3. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra

4. #12 TRS IMPUL with SDG Z

5. #23 MOTUL Niterra Z

6. #38 KeePer CERUMO GR Supra

7. #14 ENEOS X PRIME GR Supra

8. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT

9. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT

10. #24 リアライズコーポレーション Z

11. #37 Deloitte TOM’S GR Supra

12. #19 WedsSport BANDOH GR Supra

13. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT

14. #36 au TOM’S GR Supra

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- Motorsport.comチーム

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