スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

最強au TOM’S、敗れる。前人未到の4連覇はならず……山下健太、ホンダ・プレリュードの速さに危機感「このままじゃ全く勝負にならない」

4年連続のGT500チャンピオンをかけてスーパーGT最終戦に臨むも、王座を逃した36号車au TOM’S GR Supra。山下健太はホンダ陣営のHRCプレリュードGTの戦闘力の高さに危機感を募らせており、来季以降「このままいくと非常にまずい」とコメントした。

戎井健一郎

編集: 2026/11/08 13:14

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#36 au TOM’S GR Supra

写真：: Masahide Kamio

近年のスーパーGT・GT500で敵なしの強さを誇ってきた36号車au TOM’S GR Supra。今シーズンは4年連続のチャンピオンに向けて開幕2連勝でシーズンをスタートさせるなど、死角は見当たらないように思われた。しかし、最終的にはホンダ陣営の猛追に屈し、坪井翔、山下健太組はランキング3位に終わった。

土曜日に第3戦（代替レース）、日曜日に第8戦（最終戦）が行なわれる変則フォーマットとなった今回のもてぎ大会。au TOM’Sは土曜のレースで中団に埋もれ10位に終わった。一方でライバルの100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTは5位に入ったことでポイントランキングで逆転。au TOM’Sは2点ビハインドで最終戦を迎えた。

ノーウエイトでのガチンコ勝負となった日曜の最終戦は、STANLEYがポールポジション、au TOM’Sが2番手スタートと、文字通り直接対決の様相を呈した。au TOM’Sのスタートドライバーを務めた山下健太は、序盤は僅差でSTANLEYの山本尚貴に肉薄していたが徐々に差を広げられ、2台揃ってピットストップに向かう頃にはその差が4秒ほどに広がっていた。

山下は自身のスティントを振り返り、週末を通してSTANLEYとは大きな差を感じていたと語った。

「週末に入ってから常に追いかけるような状態で、彼らの速さに全然ついていけない感じがありました」

「なんとか予選では近い位置で踏ん張れてはいたのですが、決勝になると地力のペース、クルマの持っているポテンシャルにすごく差を感じました。その中でも少し踏ん張ってついていけたのですが、単独での走行になると全然レベルが違うような感じでした」

「特にこのもてぎでは、低中速からの加速でものすごい差を感じて、どうにもできない印象でした。他のトヨタ勢を見る限り、その中でも頑張っていた方だと思いますが、ホンダがはるか上に行っちゃったなという感じです」

坪井翔に交代してのセカンドスティントでも状況は好転しなかった。アウトラップでは17号車Astemo HRC PRELUDE-GTに抜かれて3番手に落ちると、その後はFCY（フルコースイエロー）の際にGT300車両に追突して左フロントを大きく破損。さらにFCY解除後は39号車DENSO KOBELCO SARD GR Supraと90度コーナーで横並びになった後に接触、これでダメージがさらに拡大して終戦となった。

前日のレースを終えた段階で、「なんとなくこうなるんじゃないかと感じてはいた。ある意味予想通りの週末になっちゃっている」と話していた坪井。チェッカーを受けられなかった最終戦は「ちょっと残念ですが、プレリュードは速かったですし、100号車までは届かなかったと思います」と振り返り、さらには複数の接触を引き起こして完走できなかったことをチームに謝罪した。なお、上記2件の接触はともに坪井にペナルティが出されている。

「ぶつかっちゃったのは余計だし、リタイアしちゃったのも余計なことなので、チームには申し訳ないです。やれることをやっていれば表彰台争いができていたと思うので。しっかり完走できないのはプロとして失格なので、申し訳ない気持ちでいっぱいです」

そして坪井はシーズンを総括し、プレリュードの進化は驚異的だったと語った。

「年間2勝してもチャンピオン獲れないんだ、という感じですが……プレリュードは脅威でしたね。僕らも進化していないことはないですが、プレリュードはそれ以上に進化したのかなと。100号車の努力の賜物でしかないですし、そこは素直におめでとうしかありません」

一方の山下は、来季に向けてプレリュードの強さに危機感を募らせている。ホンダ陣営は第2戦からの3ヵ月のインターバルで劇的なパフォーマンスアップに成功し、以降の6戦全てでポールポジションを獲得し、優勝も5回を記録。まさに圧倒的な活躍であった。

「このままいくと非常にまずいなという印象が強いです。全く勝負にならないです。このままじゃ」

「ものすごい力の差を見せつけられてしまいました。（開発凍結により）やれることは限られているのですが、明日も（タイヤ）テストもありますし、（年初の）セパンテストもありますからね。ちょっと追いつけるかどうか分からないくらいレベルの差がすごいですが、頑張りたいなと思います」

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