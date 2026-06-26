2027年の鈴鹿1000kmにスーパーGT・GT300が参戦！　各々のワンメイクタイヤで走る「非常に大きなイベントにできるはず」とSRO

スパ24時間が開催されているベルギーのスパ・フランコルシャンで、数々のGT3レースを手掛けるSRO（ステファン・ラテル・オーガニゼーション）が記者会見を実施。その中で、2027年の鈴鹿1000kmがスーパーGTとコラボレーションしたイベントになることが明らかにされた。

国内モータースポーツ夏の風物詩のひとつであった鈴鹿1000kmは、スーパーGTのシリーズ戦としての開催が2017年で終了すると、2018年からはインターコンチネンタルGTチャレンジ（IGTC）の『鈴鹿10H』に生まれ変わった。しかしコロナ禍の2020年以降開催されず、2025年に再び1000kmレースとしてIGTCのカレンダーに復活を遂げていた。

2025年の鈴鹿1000kmには33台のGT3マシンがエントリーしたが、観客動員は振るわず、SROファウンダーのステファン・ラテルも「期待していた観客動員を記録できず、少し残念だった」と語る。SROは当然ながら、日本のモータースポーツではスーパーGTが非常に多くの関心を集めていることは理解しており、鈴鹿1000kmを盛り上げるためにも、スーパーGTとのコラボレーションに強い関心を持っていたようだ。

「バンドウサン（坂東正明GTA代表）をはじめとするスーパーGTのチームとのパートナーシップを強化し、共にイベントをプロモートし、スーパーGT車両とアジア、ヨーロッパの車両が一堂に会するイベントを開催できることを大変嬉しく思う」

「グランドスタンドを埋め尽くす、非常に大きなイベントになると信じている」

昨年の鈴鹿1000kmにおいても、いくつかのスーパーGT・GT300クラス参戦チームがエントリーしたが、いずれもGT3車両にピレリタイヤを装着と、IGTCのフォーマットに合わせる形での参戦であった。しかし今回の会見でラテルは、2027年の鈴鹿1000kmにおいてはスーパーGTで使われているタイヤでエントリーできるようになると明かした。

この異例のフォーマットが実現するのも、同年からスーパーGTのタイヤがワンメイク化するからこそと言える。スーパーGTにおけるタイヤ開発競争はシリーズの大きな特色であり魅力であったが、いわゆる開発タイヤは性能が極めて高いのはもちろんのこと、車両やチームに合わせて無数のスペックが存在している。タイヤワンメイクのカテゴリーとの混走は難しかったと言わざるを得ない。

ラテルはこう語った。

「少し厄介だったのは、我々は素晴らしいパートナーであるピレリと契約している一方で、スーパーGTは長年のマルチメイクのコンペティションを経て、新しいサプライヤーと契約したことだ。そこでそれをどうやって調整するかという問題があった」

「ただ我々も日本で長年BoP（性能調整）に携わった経験もあり、そういったことには慣れているので、技術的な調整を行なってきた。そして生まれたアイデアが、基本的にすべてのマシンがピレリタイヤを履く一方で、スーパーGTのフル参戦エントラントに限っては、例外として彼らが使っているカスタマータイヤ……そう、開発タイヤではないタイヤを履くという形だ。そこに対して、我々は一連のBoPテストを行なっていく」

SROが性能調整を行なった上で、ピレリタイヤを履くマシンと、まだ見ぬGT300ワンメイクサプライヤー（未発表だがダンロップと思われる）のタイヤを履くGT300マシンが混走することになる2027年の鈴鹿1000km。全5大会で構成されるIGTCの最終ラウンドとして9月4日、5日に予定されている。詳しい参加条件や、同レースでGT300クラスのシリーズポイントが付与されるかどうかなどはアナウンスされていない。