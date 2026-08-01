8号車ARTAプレリュードがポールポジション獲得！ GT300は新体制PONOSが驚速｜スーパーGT第4戦富士：公式予選
スーパーGT第4戦の公式予選が富士スピードウェイで行なわれた。GT500クラスは8号車ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT（太田格之進／大津弘樹）、GT300クラスは45号車PONOS FERRARI 296 EVO（篠原拓朗／川端伸太朗）がポールポジションを獲得した。
#8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT
写真：: Masahide Kamio
スーパーGT第4戦富士：公式予選タイム結果
GT500
1. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:26.776
2. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT 1:27.078
3. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT 1:27.325
4. #38 KeePer CERUMO GR Supra 1:27.502
5. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:27.702
6. #37 Deloitte TOM’S GR Supra 1:27.818
7. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT 1:27.944
8. #23 MOTUL Niterra Z 1:27.951
9. #12 TRS IMPUL with SDG Z 1:27.986
10. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1:28.009
——以下Q1敗退——
11. #36 au TOM’S GR Supra 1:28.355
12. #19 WedsSport BANDOH GR Supra 1:28.362
13. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1:28.380
14. #24 リアライズコーポレーション Z 1:28.717
GT300
1. #45 PONOS FERRARI 296 EVO 1:36.209
2. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT 1:36.800
3. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI 1:36.808
4. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3 1:36.822
5. #18 UPGARAGE AMG GT3 1:36.825
6. #52 Green Brave GR Supra GT 1:36.872
7. #32 ENEOS X PRIME AMG GT3 1:36.922
8. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1:37.030
9. #65 LEON PYRAMID AMG 1:37.032
10. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1:37.066
11. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT 1:37.092
12. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1:37.375
13. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW 1:37.510
14. #96 K-tunes RC F GT3 1:37.603
15. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO 1:37.712
16. #31 apr LC500h GT 1:37.746
17. #87 OPEN HOUSE Lamborghini GT3 1:37.935
18. #48 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R 1:38.831
——以下Q1敗退——
19. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R 1:38.334
20. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 1:37.733
21. #88 VENTENY Lamborghini GT3 1:38.398
22. #30 apr GR86 GT 1:37.908
23. #20 シェイドレーシング RC F GT3 1:38.483
24. #360 RUNUP × SOL GT-R 1:37.934
25. #26 ANEST IWATA GAINER Z 1:38.518
26. #11 GAINER TANAX Z 1:38.017
27. #777 D'station Vantage GT3 1:38.623
28. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT 1:38.337
29. #22 アールキューズ AMG GT3 1:39.179
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