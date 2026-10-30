スーパーGT

スーパーGTもてぎ大会に特認参加のGR GT3 concept、その参加条件が公開。順位認定もポイントは付与されず

スーパーGTは、第3戦・第8戦もてぎにおいてGR GT3 conceptの特認参加を認める条件を発表した。

公開日時: 2026/10/30 10:34

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

モビリティリゾートもてぎで行なわれるスーパーGT第3戦・第8戦（最終戦）で、GT300クラスのROOKIE RacingがGR GT3 conceptでエントリーしたことが大きな話題となっている。この車両は特認でのオープン参加となることが発表されていたが、この度詳細な参加条件が明らかにされた。

2025年末のワールドプレミアでお披露目されて以降、デビューの時が待たれていたGR GT3。2027年からの本格デビューが見込まれる中、スーパーGTでの今季最終大会でひと足先にレースファンの前で走ることになった。走らせるのは今季ここまでAMG GT3で参戦してきたTEAM ENEOS ROOKIEで、ドライバーは石浦宏明と鈴木斗輝哉だ。

そして特認車両であるGR GT3 conceptの出走には、いくつかの条件が課されることになった。

まず選手権ポイントに関しては、「順位ポイントおよびポールポジションポイントは付与せず、完走ポイントのみ付与する」とされている。完走ポイントはチームに付与されるものであり、すなわち石浦と鈴木のドライバーズポイントは一切つかないということになる。

その一方で、順位認定はされることになり、「表彰対象順位でフィニッシュした場合、表彰台へのドライバー登壇を行なう」とのこと。そして「当該車両より下位でフィニッシュした車両のポイントは繰り上げて加点する」という。

上記を整理すると、GR GT3 conceptに乗る石浦、鈴木組が仮にもてぎで3位に入った場合、この3位という順位は有効となり表彰も受ける一方で、本来3位のドライバーに与えられる16点は彼らに付与されず、代わりに4位のドライバーが16点を受け取る。そして5位のドライバーに本来4位に与えられる13点が……といった流れで、ポイントの繰り上げが行なわれる。平易な表現を用いると、リザルト上では石浦、鈴木組は“いないもの”として扱われないが、選手権ポイント争いという観点では“いないもの”として扱われる……とでも言うべきか。

またレース中、彼らはタイヤ交換を伴う1回のピットインが義務付けられている。元々ドライバー交代のために少なくとも1回のピットストップが必要ではあるが、タイヤ無交換作戦は封じられることになる。なお車両交換に伴うペナルティストップは、順位ポイントを付与しないことから免除されるという。

そしてGR GT3 conceptに課されるBoP（性能調整）も公表された。

車両重量は、最低重量1300kg＋BoP重量45kgで1345kg。これはメルセデスAMG GT3 EVO、ポルシェ911 GT3-Rに並んでGT300クラスで最も重い重量となる。その他、最低車高はフロント70mm、リヤ73mm。最小ウイング角度は6度、給油リストリクターは34mmとなっている。

ただし、シリーズプロモーターのGTAは上記数値や最大過給圧を含めた各種BoPを大会前および大会期間中いつでも変更できることになっている。これはレースデビュー前の車両であるため、性能調整も未知の部分が多いという点が大きいだろう。

セパン戦の代替レースも含め、1週末に2レースが行なわれるもてぎラウンドは、第3戦、第8戦共に250kmレースとして開催される。午前中に行なわれる予選は通常のノックアウト形式ではなく計時予選となり、GT500は15分、GT300は20分で争われる。

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 ありがとう、DUNLOP。NAKAJIMA RACING、スーパーGT最終戦は長年共に戦ったダンロップへの感謝込めた特別カラーリングに

最新ニュース





スーパーGTもてぎ大会に特認参加のGR GT3 concept、その参加条件が公開。順位認定もポイントは付与されず



スーパーGT



SGT スーパーGT 2 分前



スーパーGTもてぎ大会に特認参加のGR GT3 concept、その参加条件が公開。順位認定もポイントは付与されず





ハミルトン、アフリカGP実現する2030年以降まで現役続行に意欲「僕は人とは違う。41歳で20歳と戦えているんだ」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



1 時間前



ハミルトン、アフリカGP実現する2030年以降まで現役続行に意欲「僕は人とは違う。41歳で20歳と戦えているんだ」





グリッド下位のレベルは低くない……むしろ高いのでは？ アルボン、アロンソの主張に反論「今のF1にペイドライバーはいない」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



1 時間前



グリッド下位のレベルは低くない……むしろ高いのでは？ アルボン、アロンソの主張に反論「今のF1にペイドライバーはいない」





転倒もなんのそのマルク・マルケス最速。負傷マルティン、大事とってほぼ走らず＆小椋3番手｜MotoGPマレーシアGPプラクティス



MotoGP



MGP MotoGP



マレーシアGP



2 時間前



転倒もなんのそのマルク・マルケス最速。負傷マルティン、大事とってほぼ走らず＆小椋3番手｜MotoGPマレーシアGPプラクティス

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録