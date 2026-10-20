スーパーGT 第7戦：オートポリス

織戸学、今季限りでスーパーGT引退。GT300で2度の王座……もてぎがラストランに「最後まで、誇りを胸に全力で」

織戸学は、2026年シーズンを最後にスーパーGTから引退することを発表した。

公開日時: 2026/10/20 23:42

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写真：: Masahide Kamio

“MAX織戸”の愛称で知られる織戸学が、2026年シーズンをもってスーパーGTを引退することを自身のSNSで表明した。

織戸は現代のカート上がりのレーシングドライバーとは異なり、ドリフトやジムカーナで腕を磨き、富士スピードウェイでのフレッシュマンレース等を経てプロレーサーへと上り詰めていった経歴を持つ。スーパーGTには全日本GT選手権時代の1996年より参戦。翌1997年にはRS-Rﾚｰｼﾝｸﾞwith BANDOHでシルビアを駆り、GT300クラスのチャンピオンに輝いた。

2000年からはGT500にステップアップし、土屋エンジニアリング、TEAM SARDで計8シーズン活躍。2度の優勝を記録した。2008年からは再び戦いの舞台をGT300に移し、2009年はRACING PROJECT BANDOHでIS350をドライブして2度目のタイトルを手にした。以降はJLOC、aprとチームを移って現在に至る。

今季はaprの30号車のドライバーとして永井宏明、平良響と共に名を連ねたが、5大会を終えて出走したのは第2戦富士のみと、出番は限定的だった。しかし先日行なわれた第7戦オートポリスでは第3ドライバーとしてエントリーし、決勝スタートドライバーとして35周を走った。

21位完走となったレースを終え、「久しぶりにドライバーとしてレースを走らせて頂き、そしてスタートドライバーまで任せて頂き、本当に有り難う御座いました。久しぶりに感じた、レーシングしている時の、あの熱い気持ち。一周一周を大切に、想いを込めて走りました。最高にエキサイティングなレースでした」と綴った織戸。続けて、今季限りでのスーパーGT引退を表明した。

なお織戸は「最後まで、レーシングドライバーとしての誇りを胸に、全力で走ります」としており、11月にモビリティリゾートもてぎで行なわれる第3戦・第8戦のいずれかでは出番があるものと思われる。チームメイトの平良も、織戸が予選最後尾から優勝した2008年のもてぎ戦の動画を引用し「最終戦、絶対奇跡起こす！」と投稿した。

この発表に際して多くのドライバーがリアクションしており、現在aprの31号車のドライバーを務める小高一斗は「色んなことを教えてもらったし、本気で怒られたこともありました。（中略）あの時、織戸さんと一緒に走れたことは、今でも自分の大きな財産です」と感謝を述べている。

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