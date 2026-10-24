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CARGUY MKS RACING、スーパーGTもてぎ大会で宮田莉朋を起用へ。FEテスト参加オサリバンの代役……「彼しか託せない」

CARGUY MKS RACINGは、スーパーGT第3戦・第8戦でザック・オサリバンに代わって宮田莉朋を起用することを明らかにした。

公開日時: 2026/10/24 2:35

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写真：: Masahide Kamio

モビリティリゾートもてぎで行なわれるスーパーGT第3戦・第8戦で、宮田莉朋がCARGUY MKS RACINGからシリーズ復帰を果たすことになった。チームが明かした。

CARGUY MKS RACINGは今季、ザック・オサリバンとトヨタ育成の梅垣清のコンビでシーズンを戦い、第4戦富士で3位、第5戦鈴鹿で2位に入るなど高いパフォーマンスを見せている。GT300クラスは56号車リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-Rのジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ、木村偉織組が73ポイントを獲得してタイトル争いを大きくリードしているが、オサリバンが56ポイントで2番手、開幕戦は伊東黎明にシートを譲った梅垣も53ポイントで4番手につけている。

しかしながら2026-2027シーズンからのフォーミュラE参戦が決まっているオサリバンは、フォーミュラEテスト参加によって11月7日、8日のスーパーGT最終ラウンドに参戦できなくなったという。オサリバンは11月21日、22日のスーパーフォーミュラ最終ラウンドもフォーミュラEの公式プレシーズンテストの関係で欠場するため、日本でのレースは先日のスーパーGT第7戦オートポリスが最後ということになった。

CARGUY MKS RACINGはオサリバンの代役ドライバーを起用することになったが、選ばれたのは宮田莉朋だった。

宮田は2023年にスーパーGT・GT500とスーパーフォーミュラでダブルタイトルを獲得して渡欧。2024年からFIA F2に3シーズン参戦し、今季はマドリードでF2初勝利を挙げて現在ランキング12番手につけている。来季は国内か引き続き海外か……去就が注目されているひとりだ。

宮田はGT300の経験もあり、今回の代役にはこれ以上ない人選と言える。ちなみにCARGUY木村武史代表とは、2023年のWEC（世界耐久選手権）富士戦でケッセル・レーシングのドライバーとして共に戦い、LMGTEクラスの3位表彰台を獲得したこともある。

木村代表は自身のSNSを更新。冒頭から「彼しか託せない！」と記し、梅垣のドライバーズタイトル、そしてチームタイトルがかかる状況で、「逆転を託せるドライバーは宮田選手以外には考えられませんでした」とした。

「急なお願いを快諾してくれた宮田選手に感謝すると同時に、メーカーの垣根を超えたTOYOTAさんの英断に心から敬意を表します」

「PS、やっぱりレースってのは最後まで盛り上げなくっちゃね！！」

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