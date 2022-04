ロニー・クインタレッリ、スーパーGT引退はまだ先の話「40代である限りは……！」

Listen to this article

23号車MOTUL AUTECH Zを駆るロニー・クインタレッリは、少なくとも40代のうちはスーパーGTを戦うと語った。

2005年にスーパーGTデビューを果たしたクインタレッリは、今年日産陣営で15年目、GT500クラスのエースチームである23号車では10年目のシーズンを迎えた。

現在42歳のクインタレッリは、GT500クラスでは年長ドライバーのひとり。トヨタの立川祐路(46歳)に、チームメイトの松田次生(42歳)とともに次ぐ存在だ。

クインタレッリは長いキャリアの中でスーパーGTスーパーのチャンピオンに4度輝いているが、レースへのモチベーションが下がることはないという。そして他のスポーツでスター選手が長いキャリアを築いていることが、さらなる活力になると語った。

「正直に言って、“その後”のことは考えていません」と今年8月に43歳を迎えるクインタレッリはmotorsport.comに対して語った。

「まだ証明したいことがあります。そのために毎日、トレーニングに励んで、モチベーションを保ち、まだ自分を高めていきたいと思います」

「僕の年齢の2桁目は“4”です。もうひとつ上がると(50代)、もう限界だと思う。4が2桁目にあれば、何の問題もありません」

「この歳でも『彼はまだアグレッシブだ』とみんなに思ってもらえるのは良いですね。それをみんなに見せたいです」

「例えばサッカーとか他のスポーツでもそうだけど、彼らも同じことを聞かれているんです。他のスポーツでこうしたことを見ると、モチベーションが上がる。彼らのことを見ていると、自分も彼らと同じようなことを感じながら、ただ今に集中していることに気が付かされます」

Quintarelli won't be able to catch teammate Matsuda's win tally while the pair are sharing a car