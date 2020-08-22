2020スーパーGT第3戦鈴鹿｜公式予選タイム結果

2020スーパーGT第3戦鈴鹿の公式予選が行なわれ、GT500クラスは#64 Modulo NSX-GT、GT300クラスは#31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GTがトップタイムを記録した。
【GT500クラス】
1. #64 Modulo NSX-GT 1’46”239
2. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1’46”699
3. #38 ZENT GR Supra 1’46”769
4. #14 WAKO’S 4CR GR Supra 1’46”899
5. #16 RedBull MOTUL MUGEN NSX-GT 1’47”147
6. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1’47”417
7. #17 KEIHIN NSX-GT 1’47”612
8. #100 RAYBRIG NSX-GT 1’48”122
- 以下、予選Q1で決定 --
9. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1’47”577
10. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1’47”631
11. #37 KeePer TOM’S GR Supra 1’47”648
12. #36 au TOM’S GR Supra 1’47”768
13. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1’48”052
14. #8 ARTA NSX-GT 1’48”106
15. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1’48”668
【GT300クラス】
1. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'58''189
2. #55 ARTA NSX GT3 1'58''430
3. #56 リアライズ日産自動車大学校GT-R 1'58''826
4. #244 たかのこの湯 RC F GT3 1'58''889
5. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'58''892
6. #10 TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R 1'58''958
7. #11 GAINER TANAX GT-R 1'59''087
8. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'59''123
9. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'59''146
10. #65 LEON PYRAMID AMG 1'59''251
11. #2 シンティアム・アップルロータス 1'59''511
12. #96 K-tunes RC F GT3 1'59''605
13. #6 ADVICS muta MC86 1'59''935
14. #34 Modulo KENWOOD NSX GT3 2'00''111
15. #7 Studie BMW M6 2'00''535
16. #30 TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GT 2'00''686
- 以下、予選Q1で決定 --
【GT300予選Q1 A組】
#61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1’59”802
#4 グッドスマイル初音ミク AMG 2’00”246
#25 HOPPY Porsche 2’00”601
#60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 2’01”435
#33 エヴァRT初号機 X Works R8 2’02”009
#48 植毛ケーズフロンティア GT-R 2’02”414
#22 アールキューズ AMG GT3 2’03”135
【GT300予選Q1 B組】
#5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1’59”509
#35 arto RC F GT3 1’59”545
#9 PACIFIC NC D’station Vantage GT3 1’59”657
#360 RUNUP RIVAUX GT-R 2’00”035
#88 JLOC ランボルギーニ GT3 2’00”280
#50 ARNAGE AMG GT3 2’01”490
#87 T-DASH ランボルギーニ GT3 2’01”730
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