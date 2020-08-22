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スーパーGT / 第3戦 鈴鹿 / 速報ニュース

2020スーパーGT第3戦鈴鹿｜公式練習タイム結果

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2020スーパーGT第3戦鈴鹿｜公式練習タイム結果

2020スーパーGT第3戦鈴鹿の公式練習が行なわれ、GT500クラスは#64 Modulo NSX-GT、GT300クラスは#55 ARTA NSX GT3がトップタイムを記録した。

【GT500クラス】

1. #64 Modulo NSX-GT 1’47”165
2. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1’47”664
3. #38 ZENT GR Supra 1’47”696
4. #16 RedBull MOTUL MUGEN NSX-GT 1’47”818
5. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1’47”921
6. #17 KEIHIN NSX-GT 1’48”232
7. #14 WAKO’S 4CR GR Supra 1’48”239
8. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1’48”372
9. #100 RAYBRIG NSX-GT 1’48”803
10. #36 au TOM’S GR Supra 1’48”899
11. #8 ARTA NSX-GT 1’48”971
12. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1’48”987
13. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1’49”001
14. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1’49”181
15. #37 KeePer TOM’S GR Supra 1’49”330


【GT300クラス】

1. #55 ARTA NSX GT3 1'58''866
2. #56 リアライズ日産自動車大学校GT-R 1'58''997
3. #11 GAINER TANAX GT-R 1'59''195
4. #9 PACIFIC NC D’station Vantage GT3 1'59''412
5. #244 たかのこの湯 RC F GT3 1'59''440
6. #30 TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GT 1'59''522
7. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'59''564
8. #34 Modulo KENWOOD NSX GT3 1'59''569
9. #10 TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R 1'59''637
10. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'59''786
11. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'59''824
12. #7 Studie BMW M6 1'59''903
13. #96 K-tunes RC F GT3 1'59''920
14. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'59''947
15. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'59''979
16. #35 arto RC F GT3 2'00''019
17. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 2'00''036
18. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 2'00''043
19. #4 グッドスマイル初音ミク AMG 2'00''090
20. #65 LEON PYRAMID AMG 2'00''217
21. #2 シンティアム・アップルロータス 2'00''253
22. #25 HOPPY Porsche 2'00''478
23. #60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 2'00''487
24. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 2'00''808
25. #6 ADVICS muta MC86 2'00''885
26. #33 エヴァRT初号機 X Works R8 2'01''710
27. #50 ARNAGE AMG GT3 2'02''580
28. #22 アールキューズ AMG GT3 2'02''712
29. #87 T-DASH ランボルギーニ GT3 2'02''964
30. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 2'03''314

 

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