2020スーパーGT第4戦もてぎ｜公式練習タイム結果

2020スーパーGT第4戦もてぎの公式練習が行なわれ、GT500クラスは#19 WedsSport ADVAN GR Supra、GT300クラスは#61 SUBARU BRZ R&D SPORTがトップタイムを記録した。
【GT500クラス】
1. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1’37”923
2. #64 Modulo NSX-GT 1’37”972
3. #16 RedBull MOTUL MUGEN NSX-GT 1’38”078
4. #8 ARTA NSX-GT 1’38”291
5. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1’38”440
6. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1’38”494
7. #100 RAYBRIG NSX-GT 1’38”561
8. #38 ZENT GR Supra 1’38”566
9. #17 KEIHIN NSX-GT 1’38”598
10. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1’38”600
11. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1’38”891
12. #37 KeePer TOM’S GR Supra 1’39”083
13. #14 WAKO’S 4CR GR Supra 1’39”391
14. #36 au TOM’S GR Supra 1’39”461
15. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1’39”467
【GT300クラス】
1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'48''509
2. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'48''716
3. #96 K-tunes RC F GT3 1'48''930
4. #25 HOPPY Porsche 1'49''002
5. #9 PACIFIC NC D’station Vantage GT3 1'49''006
6. #11 GAINER TANAX GT-R 1'49''024
7. #55 ARTA NSX GT3 1'49''053
8. #4 グッドスマイル初音ミク AMG 1'49''123
9. #2 シンティアム・アップルロータス 1'49''135
10. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'49''154
11. #65 LEON PYRAMID AMG 1'49''180
12. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'49''385
13. #56 リアライズ日産自動車大学校GT-R 1'49''474
14. #7 Studie BMW M6 1'49''505
15. #244 たかのこの湯 RC F GT3 1'49''550
16. #10 TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R 1'49''557
17. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'49''629
18. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'49''723
19. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'49''845
20. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'49''936
21. #6 ADVICS muta MC86 1'50''007
22. #35 arto RC F GT3 1'50''039
23. #34 Modulo KENWOOD NSX GT3 1'50''227
24. #33 エヴァRT初号機 X Works R8 1'50''254
25. #30 TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GT 1'50''603
26. #87 T-DASH ランボルギーニ GT3 1'50''637
27. #60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 1'50''651
28. #50 ARNAGE AMG GT3 1'51''307
29. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'51''935
30. #22 アールキューズ AMG GT3 1'52''373