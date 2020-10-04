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スーパーGT / 第5戦 富士 / 速報ニュース

2020スーパーGT第5戦富士｜決勝順位速報：39号車DENSOが今季初優勝！

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2020スーパーGT第5戦富士｜決勝順位速報：39号車DENSOが今季初優勝！

2020スーパーGT第5戦富士の決勝レースが行なわれ、GT500クラスは#39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra（ヘイキ・コバライネン／中山雄一）、GT300クラスは#56 リアライズ日産自動車大学校GT-R（藤波清斗／ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ）が優勝した。

【GT500クラス】

1. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra
2. #14 WAKO’S 4CR GR Supra
3. #8 ARTA NSX-GT
4. #37 KeePer TOM’S GR Supra
5. #100 RAYBRIG NSX-GT
6. #16 RedBull MOTUL MUGEN NSX-GT
7. #19 WedsSport ADVAN GR Supra
8. #12 カルソニック IMPUL GT-R
9. #38 ZENT GR Supra
10. #17 KEIHIN NSX-GT
11. #23 MOTUL AUTECH GT-R
12. #36 au TOM’S GR Supra
13. #64 Modulo NSX-GT
14. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R
15. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R


【GT300クラス】

1. #56 リアライズ日産自動車大学校GT-R
2. #55 ARTA NSX GT3
3. #65 LEON PYRAMID AMG
4. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT
5. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT
6. #88 JLOC ランボルギーニ GT3
7. #6 ADVICS muta MC86
8. #4 グッドスマイル初音ミク AMG
9. #7 Studie BMW M6
10. #11 GAINER TANAX GT-R
11. #25 HOPPY Porsche
12. #10 TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R
13. #34 Modulo KENWOOD NSX GT3
14. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS
15. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号
16. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT
17. #87 T-DASH ランボルギーニ GT3
18. #18 UPGARAGE NSX GT3
19. #244 たかのこの湯 RC F GT3
20. #30 TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GT
21. #35 arto RC F GT3
22. #60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3
23. #50 ARNAGE AMG GT3
24. #9 PACIFIC NAC D’station Vantage GT3
25. #360 RUNUP RIVAUX GT-R
26. #96 K-tunes RC F GT3
27. #2 シンティアム・アップルロータス
28. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R
29. #33 エヴァRT初号機 X Works R8

 

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