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スーパーGT / 第5戦 富士 / 速報ニュース

2020スーパーGT第5戦富士｜公式練習タイム結果

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2020スーパーGT第5戦富士｜公式練習タイム結果

2020スーパーGT第5戦富士の公式練習が行なわれ、GT500クラスは#12 カルソニック IMPUL GT-R、GT300クラスは#7 Studie BMW M6がトップタイムを記録した。

【GT500クラス】

1. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'28"032
2. #8 ARTA NSX-GT 1'28"356
3. #14 WAKO’S 4CR GR Supra 1'28"647
4. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'28"768
5. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'28"780
6. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'28"883
7. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'29"052
8. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'29"233
9. #37 KeePer TOM’S GR Supra 1'29"253
10. #36 au TOM’S GR Supra 1'29"336
11. #38 ZENT GR Supra 1'29"362
12. #64 Modulo NSX-GT 1'29"489
13. #16 RedBull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'29"590
14. #100 RAYBRIG NSX-GT 1'29"634
15.#17 KEIHIN NSX-GT 1'30"134

【GT300クラス】

1. #7 Studie BMW M6 1'37"138
2. #56 リアライズ日産自動車大学校GT-R 1'37"447
3. #34 Modulo KENWOOD NSX GT3 1'37"464
4. #9 PACIFIC NC D’station Vantage GT3 1'37"489
5. #10 TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R 1'37"494
6. #55 ARTA NSX GT3 1'37"624
7. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'37"626
8. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'37"651
9. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'37"749
10. #11 GAINER TANAX GT-R 1'37"753
11. #96 K-tunes RC F GT3 1'37"7611
12. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'37"770
13. #6 ADVICS muta MC86 1'37"800
14. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'37"822
15. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'37"890
16. #65 LEON PYRAMID AMG 1'37"900
17. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'37"930
18. #4 グッドスマイル初音ミク AMG 1'37"967
19. #2 シンティアム・アップルロータス 1'38"004
20. #30 TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GT 1'38"060
21. #35 arto RC F GT3 1'38"182
22. #25 HOPPY Porsche 1'38"269
23. #244 たかのこの湯 RC F GT3 1'38"327
24. #87 T-DASH ランボルギーニ GT3 1'38"527
25. #33 エヴァRT初号機 X Works R8 1'38"606
26. #60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 1'38"694
27. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'38"876
28. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'39"099
29. #50 ARNAGE AMG GT3 1'39"305

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