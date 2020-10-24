スーパーGT
スーパーGT
R
スーパーGT
SUGO
11 9月
Canceled
R
スーパーGT
第4戦 もてぎ
10 9月
イベントは終了しました
R
スーパーGT
第5戦 富士
01 10月
イベントは終了しました
R
スーパーGT
オートポリス
23 10月
Canceled
R
スーパーGT
第6戦 鈴鹿
22 10月
イベントは終了しました
R
スーパーGT
第7戦 もてぎ
07 11月
次のセッションまで……
13 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーGT
第8戦 富士
28 11月
次のセッションまで……
34 days
全てのスケジュールを見る
全て見る:
スケジュール リザルト スタンディング
チケット
サインイン

Motorsport Network

TV チケットを購入 ストア

アプリをダウンロード

© 2020 Motorsport Network. All rights reserved.
TV チケットを購入 ストア
スーパーGT / 第6戦 鈴鹿 / 速報ニュース

2020スーパーGT第6戦鈴鹿｜公式練習タイム結果

シェア
コメント
2020スーパーGT第6戦鈴鹿｜公式練習タイム結果

2020スーパーGT第6戦鈴鹿の公式練習が行なわれ、GT500クラスは#64 Modulo NSX-GTが、GT300クラスは#61 SUBARU BRZ R&D SPORTがトップタイムを記録した。

【GT500クラス】
1. #64 Modulo NSX-GT　1'45.213
2. #19 WedsSport ADVAN GR Supra　1'45.462
3. #8 ARTA NSX-GT　1'45.545
4. #38 ZENT GR Supra　1'45.921
5. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R　1'45.989
6. #23 MOTUL AUTECH GT-R　1'46.092
7. #16 RedBull MOTUL MUGEN NSX-GT　1'46.163
8. #12 カルソニック IMPUL GT-R　1'46.720
9. #37 KeePer TOM’S GR Supra　1'46.868
10. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R　1'46.870
11. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra　1'46.918
12. #17 KEIHIN NSX-GT　1'46.959
13. #36 au TOM’S GR Supra　1'47.117
14. #14 WAKO’S 4CR GR Supra　1'47.925
15. #100 RAYBRIG NSX-GT　1'47.710

Read Also:

【GT300クラス】
1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT　1'57.299
2. #30 TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GT　1'57.380
3. #34 Modulo KENWOOD NSX GT3　1'57.560
4. #6 ADVICS muta MC86　1'58.037
5. #18 UPGARAGE NSX GT3　1'58.129
6. #360 RUNUP RIVAUX GT-R　1'58.188
7. #55 ARTA NSX GT3　1'58.209
8. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT　1'58.221
9. #244 たかのこの湯 RC F GT3　1'58.244
10. #96 K-tunes RC F GT3　1'58.247
11. #88 JLOC ランボルギーニ GT3　1'58.313
12. #7 Studie BMW M6　1'58.359
13. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS　1'58.433
14. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT　1'58.454
15. #11 GAINER TANAX GT-R　1'58.457
16. #9 PACIFIC NC D’station Vantage GT3　1'58.523
17. #56 リアライズ日産自動車大学校GT-R　1'58.528
18. #2 シンティアム・アップルロータス　1'58.626
19. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R　1'58.871
20. #10 TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R　1'58.905
21.#25 HOPPY Porsche　1'59.032
22. #4 グッドスマイル初音ミク AMG　1'59.146
23. #87 T-DASH ランボルギーニ GT3　1'59.215
24. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号　1'59.394
25. #65 LEON PYRAMID AMG　1'59.641
26. #60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3　1'59.673
27. #33 エヴァRT初号機 X Works R8　2'00.035
28. #35 arto RC F GT3　2'01.257
29. #50 ARNAGE AMG GT3　2'01.679
30. #22 アールキューズ AMG GT3 2'02.216

残り3戦で巻き返しなるか？　36号車au TOM’Sフェネストラズ「今まで以上の努力が必要」

前の記事

残り3戦で巻き返しなるか？　36号車au TOM’Sフェネストラズ「今まで以上の努力が必要」
コメントを読み込む

この記事について

シリーズ スーパーGT
イベント 第6戦 鈴鹿

Trending 今日

スズキ、チームオーダー発動はない？　ランク首位ミル「リンスに対してフェアじゃない」
MotoGP MotoGP / 速報ニュース

スズキ、チームオーダー発動はない？　ランク首位ミル「リンスに対してフェアじゃない」

ガスリーFP2で炎上！　迫るペナルティの危機「停まる5秒前に、全ての電源を失った」
F1 F1 / 速報ニュース

ガスリーFP2で炎上！　迫るペナルティの危機「停まる5秒前に、全ての電源を失った」

ルノー、FP2のタイヤテストで開発タイヤを”取り違え”。貴重なデータが台無しに
F1 F1 / 速報ニュース

ルノー、FP2のタイヤテストで開発タイヤを”取り違え”。貴重なデータが台無しに

【動画】2020年F1第12戦ポルトガルGPフリー走行2回目ハイライト
F1 F1 / 速報ニュース

【動画】2020年F1第12戦ポルトガルGPフリー走行2回目ハイライト

クラッチロー、契約延長した中上貴晶のライディング褒める「今週末表彰台に乗るだろう」
MotoGP MotoGP / 速報ニュース

クラッチロー、契約延長した中上貴晶のライディング褒める「今週末表彰台に乗るだろう」

MotoGPテルエルFP2：中上貴晶、初表彰台の期待高まる初日トップタイム！
MotoGP MotoGP / フリー走行レポート

MotoGPテルエルFP2：中上貴晶、初表彰台の期待高まる初日トップタイム！

F1ポルトガルFP2でのフェルスタッペンとストロールのインシデントはお咎めなしに
F1 F1 / 速報ニュース

F1ポルトガルFP2でのフェルスタッペンとストロールのインシデントはお咎めなしに

角田裕毅、アルファタウリ・ホンダからのFP1出走は確実か？　トスト代表が示唆
F1 F1 / 速報ニュース

角田裕毅、アルファタウリ・ホンダからのFP1出走は確実か？　トスト代表が示唆

最新ニュース

2020スーパーGT第6戦鈴鹿｜公式練習タイム結果
SGT スーパーGT / 速報ニュース

2020スーパーGT第6戦鈴鹿｜公式練習タイム結果

残り3戦で巻き返しなるか？　36号車au TOM’Sフェネストラズ「今まで以上の努力が必要」
SGT スーパーGT / 速報ニュース

残り3戦で巻き返しなるか？　36号車au TOM’Sフェネストラズ「今まで以上の努力が必要」

半年ぶりに帰ってきた“Are You Ready”。ピエール北川アナが語るファンの存在
SGT スーパーGT / インタビュー

半年ぶりに帰ってきた“Are You Ready”。ピエール北川アナが語るファンの存在

佐々木大樹、モラルハザード適用でスーパーGT第6戦鈴鹿の公式練習参加に制限
SGT スーパーGT / 速報ニュース

佐々木大樹、モラルハザード適用でスーパーGT第6戦鈴鹿の公式練習参加に制限

Trending

1
MotoGP

スズキ、チームオーダー発動はない？　ランク首位ミル「リンスに対してフェアじゃない」

2
F1

ガスリーFP2で炎上！　迫るペナルティの危機「停まる5秒前に、全ての電源を失った」

38分
3
F1

ルノー、FP2のタイヤテストで開発タイヤを”取り違え”。貴重なデータが台無しに

44分
4
F1

【動画】2020年F1第12戦ポルトガルGPフリー走行2回目ハイライト

3時間
5
MotoGP

クラッチロー、契約延長した中上貴晶のライディング褒める「今週末表彰台に乗るだろう」

3時間

最新ニュース

2020スーパーGT第6戦鈴鹿｜公式練習タイム結果
SGT

2020スーパーGT第6戦鈴鹿｜公式練習タイム結果

残り3戦で巻き返しなるか？　36号車au TOM’Sフェネストラズ「今まで以上の努力が必要」
SGT

残り3戦で巻き返しなるか？　36号車au TOM’Sフェネストラズ「今まで以上の努力が必要」

半年ぶりに帰ってきた“Are You Ready”。ピエール北川アナが語るファンの存在
SGT

半年ぶりに帰ってきた“Are You Ready”。ピエール北川アナが語るファンの存在

佐々木大樹、モラルハザード適用でスーパーGT第6戦鈴鹿の公式練習参加に制限
SGT

佐々木大樹、モラルハザード適用でスーパーGT第6戦鈴鹿の公式練習参加に制限

GTA、シーズンオフのテスト規制導入を検討。今年12月末のセパンセストは“なし”
SGT

GTA、シーズンオフのテスト規制導入を検討。今年12月末のセパンセストは“なし”

最新のビデオ

【動画】2020スーパーGT第5戦 たかのこのホテル FUJI GT300km RACE ハイライト 02:23
スーパーGT

【動画】2020スーパーGT第5戦 たかのこのホテル FUJI GT300km RACE ハイライト

2020 AUTOBACS SUPER GT Rd.1 たかのこのホテル FUJI GT 300km RACE Final 03:10
スーパーGT

2020 AUTOBACS SUPER GT Rd.1 たかのこのホテル FUJI GT 300km RACE Final

SUPER GT 応援企画「届け、みんなの声！」ダイジェスト版 00:31
スーパーGT

SUPER GT 応援企画「届け、みんなの声！」ダイジェスト版

SGTxGTS Special Race Rd.1 音声公開！ 33:23
スーパーGT

SGTxGTS Special Race Rd.1 音声公開！

【SGT動画】スーパーGT×グランツーリスモ　スペシャルレース第1戦 01:24:16
スーパーGT

【SGT動画】スーパーGT×グランツーリスモ　スペシャルレース第1戦

ニュースレターを購読する

motorsport.comアプリ

シリーズ

Motorsport Network

お問い合わせ

© 2020 Motorsport Network. All rights reserved.