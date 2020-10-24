2020スーパーGT第6戦鈴鹿｜公式練習タイム結果

2020スーパーGT第6戦鈴鹿の公式練習が行なわれ、GT500クラスは#64 Modulo NSX-GTが、GT300クラスは#61 SUBARU BRZ R&D SPORTがトップタイムを記録した。
【GT500クラス】
1. #64 Modulo NSX-GT 1'45.213
2. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'45.462
3. #8 ARTA NSX-GT 1'45.545
4. #38 ZENT GR Supra 1'45.921
5. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'45.989
6. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'46.092
7. #16 RedBull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'46.163
8. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'46.720
9. #37 KeePer TOM’S GR Supra 1'46.868
10. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'46.870
11. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'46.918
12. #17 KEIHIN NSX-GT 1'46.959
13. #36 au TOM’S GR Supra 1'47.117
14. #14 WAKO’S 4CR GR Supra 1'47.925
15. #100 RAYBRIG NSX-GT 1'47.710
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【GT300クラス】
1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'57.299
2. #30 TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GT 1'57.380
3. #34 Modulo KENWOOD NSX GT3 1'57.560
4. #6 ADVICS muta MC86 1'58.037
5. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'58.129
6. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'58.188
7. #55 ARTA NSX GT3 1'58.209
8. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'58.221
9. #244 たかのこの湯 RC F GT3 1'58.244
10. #96 K-tunes RC F GT3 1'58.247
11. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'58.313
12. #7 Studie BMW M6 1'58.359
13. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'58.433
14. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'58.454
15. #11 GAINER TANAX GT-R 1'58.457
16. #9 PACIFIC NC D’station Vantage GT3 1'58.523
17. #56 リアライズ日産自動車大学校GT-R 1'58.528
18. #2 シンティアム・アップルロータス 1'58.626
19. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'58.871
20. #10 TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R 1'58.905
21.#25 HOPPY Porsche 1'59.032
22. #4 グッドスマイル初音ミク AMG 1'59.146
23. #87 T-DASH ランボルギーニ GT3 1'59.215
24. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'59.394
25. #65 LEON PYRAMID AMG 1'59.641
26. #60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 1'59.673
27. #33 エヴァRT初号機 X Works R8 2'00.035
28. #35 arto RC F GT3 2'01.257
29. #50 ARNAGE AMG GT3 2'01.679
30. #22 アールキューズ AMG GT3 2'02.216