100号車RAYBRIGが逆転王座！　【2020スーパーGT第8戦富士｜決勝レース結果】

2020スーパーGT第8戦富士の決勝レースが行なわれた。GT500クラスは#100 RAYBRIG NSX-GTが優勝し、2020年のシリーズチャンピオンに輝いた。GT300クラスは#52 埼玉トヨペットGB GR Supra GTが優勝。シリーズチャンピオンには#56 リアライズ日産自動車大学校GT-Rが輝いた。
【GT500】
1.#100 RAYBRIG NSX-GT
2.#37 KeePer TOM’S GR Supra
3.#36 au TOM’S GR Supra
4.#17 KEIHIN NSX-GT
5.#8 ARTA NSX-GT
6.#3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R
7.#12 カルソニック IMPUL GT-R
8.#38 ZENT GR Supra
9.#23 MOTUL AUTECH GT-R
10.#19 WedsSport ADVAN GR Supra
11.#64 Modulo NSX-GT
12.#16 RedBull MOTUL MUGEN NSX-GT
13.#24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R
14. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra
15.#14 WAKO’S 4CR GR Supra
【GT300】
1. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT
2. #56 リアライズ日産自動車大学校GT-R
3. #6 ADVICS muta MC86
4. #65 LEON PYRAMID AMG
5. #9 PACIFIC NC D’station Vantage GT3
6. #10 TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R
7. #55 ARTA NSX GT3
8. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT
9. #60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3
10. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT
11. #50 ARNAGE AMG GT3
12. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS
13. #30 TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GT
14. #25 HOPPY Porsche
15. #4 グッドスマイル初音ミク AMG
16. #33 エヴァRT初号機 X Works R8
17. #34 Modulo KENWOOD NSX GT3
18. #11 GAINER TANAX GT-R
19. #7 Studie BMW M6
20. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R
21. #360 RUNUP RIVAUX GT-R
22. #96 K-tunes RC F GT3
23. #2 シンティアム・アップルロータス
24. #244 たかのこの湯 RC F GT3
25. #18 UPGARAGE NSX GT3
26. #35 arto RC F GT3
27. #22 アールキューズ AMG GT3
28. #87 T-DASH ランボルギーニ GT3
29. #88 JLOC ランボルギーニ GT3
30. #5 マッハ5G GTNET MC86 マッハ号
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