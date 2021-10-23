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スーパーGT / 第6戦：オートポリス ニュース

【スーパーGT】第6戦オートポリス｜公式予選タイム結果：16号車レッドブルがポールポジション！

オートポリスで行なわれた2021スーパーGT第6戦の公式予選。GT500クラスは16号車Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT（笹原右京／大湯都史樹）、GT300クラスは31号車TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT（嵯峨宏紀／中山友貴）がトップタイムを記録した。

【スーパーGT】第6戦オートポリス｜公式予選タイム結果：16号車レッドブルがポールポジション！

2021スーパーGT第6戦オートポリス：公式予選タイム結果

【GT500クラス】

1. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'31.770
2. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'31.777
3. #64 Modulo NSX-GT 1'32.068
4. #8 ARTA NSX-GT 1'32.128
5. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'32.335
6. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'32.728
7. #17 Astemo NSX-GT 1'32.828
8. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'33.078
--以下Q1で敗退--
9. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'32.726
10. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'32.782
11. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'32.853
12. #36 au TOM'S GR Supra 1'33.012
13. #1 STANLEY NSX-GT 1'33.070
14. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'33.174
15. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'33.333

【GT300クラス】

1. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'42.039
2. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'42.316
3. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'42.727
4. #65 LEON PYRAMID AMG 1'43.112
5. #96 K-tunes RC F GT3 1'43.391
6. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'43.605
7. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'43.748
8. #2 muta Racing Lotus MC 1'43.869
9. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'44.110
10. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'44.113
11. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'44.163
12. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'44.223
13. #87 グランシード ランボルギーニ GT3 1'44.578
14. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'44.578
15. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1'45.326
16. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1'45.654
--以下Q1で敗退--
17. #35 arto RC F GT3 1'44.193
18. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R 1'43.791
19. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'44.258
20. #50 Arnage AMG GT3 1'44.191
21. #25 HOPPY Porsche 1'44.337
22. #11 GAINER TANAX GT-R 1'44.370
23. #55 ARTA NSX GT3 1'44.590
24. #34 Yogibo NSX GT3 1'44.407
25. #244 たかのこの湯 GR Supra GT 1'44.919
26. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'44.734
27. #22 アールキューズ AMG GT3 1'45.392
28. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'45.221
29. #7 Studie PLUS BMW 2'11.723

 

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