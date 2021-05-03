【スーパーGT】第2戦富士｜公式練習タイム結果
富士スピードウェイで行なわれた2021スーパーGT第2戦の公式練習。GT500クラスは#19 WedsSport ADVAN GR Supra（国本雄資／宮田莉朋）、GT300クラスは#61 SUBARU BRZ R&D SPORT（井口卓人／山内英輝）がトップタイムを記録した。
【GT500クラス】
1. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'27.753
2. #8 ARTA NSX-GT 1'27.794
3. #1 STANLEY NSX-GT 1'27.909
4. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'28.181
5. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'28.236
6. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'28.278
7. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'28.365
8. #17 Astemo NSX-GT 1'28.370
9. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'28.380
10. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'28.410
11. #36 au TOM'S GR Supra 1'28.429
12. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'28.560
13. #64 Modulo NSX-GT 1'28.578
14. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'29.155
15. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'36.650
【GT300クラス】
1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'36.242
2. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1'36.493
3. #11 GAINER TANAX GT-R 1'36.744
4. #2 muta Racing Lotus MC 1'36.763
5. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'36.764
6. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'36.791
7. #55 ARTA NSX GT3 1'37.115
8. #65 LEON PYRAMID AMG 1'37.159
9. #96 K-tunes RC F GT3 1'37.293
10. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'37.295
11. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'37.354
12. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R 1'37.385
13. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1'37.404
14. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'37.505
15. #244 たかのこの湯 GR Supra GT 1'37.527
16. #7 Studie PLUS BMW 1'37.539
17. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'37.634
18. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'37.636
19. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'37.748
20. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'37.814
21. #25 HOPPY Porsche 1'37.875
22. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'37.933
23. #87 グランシード ランボルギーニ GT3 1'37.988
24. #35 arto RC F GT3 1'38.083
25. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'38.224
26. #34 Yogibo NSX GT3 1'38.253
27. #50 Arnage AMG GT3 1'38.570
28. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'38.860
29. #22 アールキューズ AMG GT3 1'39.952