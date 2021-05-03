チケット
サインイン

Motorsport Network

TV チケット fashion ジョルジョ・ピオラ jobs

アプリをダウンロード

© 2021 Motorsport Network. All rights reserved.
TV チケット fashion ジョルジョ・ピオラ jobs
/ 牧野任祐がついにスーパーGTカムバック！「体調は良い。チームや尚貴さんのためにも全力尽くす」
スーパーGT / 第2戦：富士 ニュース

【スーパーGT】第2戦富士｜公式予選タイム結果

富士スピードウェイで行なわれた2021スーパーGT第2戦の公式予選。GT500クラスは#19 WedsSport ADVAN GR Supra（国本雄資／宮田莉朋）、GT300クラスは#61 SUBARU BRZ R&D SPORT（井口卓人／山内英輝）がポールポジションを獲得した。

【スーパーGT】第2戦富士｜公式予選タイム結果

【GT500クラス】

1. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'26.496
2. #8 ARTA NSX-GT 1'26.499
3. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'27.031
4. #36 au TOM'S GR Supra 1'27.081
5. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'27.230
6. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'27.242
7. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'27.283
8. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'27.579
--以下Q1で敗退--
9. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'27.509
10. #64 Modulo NSX-GT
11. #17 Astemo NSX-GT
12. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R
13. #12 カルソニック IMPUL GT-R
14. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R
15. #1 STANLEY NSX-GT

【GT300クラス】

1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'35.343
2. #55 ARTA NSX GT3 1'35.485
3. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'35.824
4. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'36.005
5. #2 muta Racing Lotus MC 1'36.077
6. #11 GAINER TANAX GT-R 1'36.111
7. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1'36.339
8. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'36.519
9. #65 LEON PYRAMID AMG 1'36.570
10. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'36.620
11. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'36.795
12. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'36.849
13. #96 K-tunes RC F GT3 1'36.871
14. #7 Studie PLUS BMW 1'36.908
15. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'37.637
16. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1'38.646
--以下Q1で敗退--
17. #34 Yogibo NSX GT3 1'37.202
18. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'36.766
19. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'37.327
20. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'36.782
21. #35 arto RC F GT3 1'37.398
22. #25 HOPPY Porsche 1'36.877
23. #50 Arnage AMG GT3 1'37.924
24. #244 たかのこの湯 GR Supra GT 1'36.968
25. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'38.685
26. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R 1'36.992
27. #22 アールキューズ AMG GT3 1'40.003
28. #87 グランシード ランボルギーニ GT3 1'37.275
29. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'37.791

 

Read Also:

シェア
コメント
牧野任祐がついにスーパーGTカムバック！「体調は良い。チームや尚貴さんのためにも全力尽くす」

前の記事

牧野任祐がついにスーパーGTカムバック！「体調は良い。チームや尚貴さんのためにも全力尽くす」
コメントを読み込む

この記事について

シリーズ スーパーGT
イベント 第2戦：富士

Trending

1
F1

フェルスタッペン、渾身のファステストラップが”幻”に……「実に奇妙なこと」

9時間
2
F1

角田裕毅、苦悩のポルトガルGP「何が起きたのか分からない」突然のペース悪化にアルファタウリ悩む

30min
3
MotoGP

マルケス、ヘレス9位には少々不満げ。FP3のビッグクラッシュ尾を引き「台無しにされた」

1時間
4
F1

【F1動画】第3戦ポルトガルGP決勝ハイライト

16時間
5
F1

レッドブル重鎮マルコ、トラックリミットに再び苦言「何かを変えなければならない」

1時間
最新ニュース
【スーパーGT】第2戦富士｜公式予選タイム結果
SGT

【スーパーGT】第2戦富士｜公式予選タイム結果

1時間
牧野任祐がついにスーパーGTカムバック！「体調は良い。チームや尚貴さんのためにも全力尽くす」
SGT

牧野任祐がついにスーパーGTカムバック！「体調は良い。チームや尚貴さんのためにも全力尽くす」

3時間
【スーパーGT】第2戦富士｜公式練習タイム結果
SGT

【スーパーGT】第2戦富士｜公式練習タイム結果

6時間
スーパーGT、インディ式スタートの導入は見送り。一方でFCYは導入決定
SGT

スーパーGT、インディ式スタートの導入は見送り。一方でFCYは導入決定

2021/04/27
スーパーGT開幕戦岡山：ピットロードの大混乱が演出したレース展開の面白さ
SGT

スーパーGT開幕戦岡山：ピットロードの大混乱が演出したレース展開の面白さ

2021/04/27
最新のビデオ
2020 AUTOBACS SUPER GT Round1-7 レースダイジェスト 01:24:12
スーパーGT
2020/11/26

2020 AUTOBACS SUPER GT Round1-7 レースダイジェスト

【動画】2020スーパーGT第5戦 たかのこのホテル FUJI GT300km RACE ハイライト 02:23
スーパーGT
2020/10/05

【動画】2020スーパーGT第5戦 たかのこのホテル FUJI GT300km RACE ハイライト

2020 AUTOBACS SUPER GT Rd.1 たかのこのホテル FUJI GT 300km RACE Final 03:10
スーパーGT
2020/07/20

2020 AUTOBACS SUPER GT Rd.1 たかのこのホテル FUJI GT 300km RACE Final

SUPER GT 応援企画「届け、みんなの声！」ダイジェスト版 00:31
スーパーGT
2020/07/15

SUPER GT 応援企画「届け、みんなの声！」ダイジェスト版

SGTxGTS Special Race Rd.1 音声公開！ 33:23
スーパーGT
2020/06/26

SGTxGTS Special Race Rd.1 音声公開！

Trending 今日

フェルスタッペン、渾身のファステストラップが”幻”に……「実に奇妙なこと」
F1 F1

フェルスタッペン、渾身のファステストラップが”幻”に……「実に奇妙なこと」

角田裕毅、苦悩のポルトガルGP「何が起きたのか分からない」突然のペース悪化にアルファタウリ悩む
F1 F1

角田裕毅、苦悩のポルトガルGP「何が起きたのか分からない」突然のペース悪化にアルファタウリ悩む

マルケス、ヘレス9位には少々不満げ。FP3のビッグクラッシュ尾を引き「台無しにされた」
MotoGP MotoGP

マルケス、ヘレス9位には少々不満げ。FP3のビッグクラッシュ尾を引き「台無しにされた」

【F1動画】第3戦ポルトガルGP決勝ハイライト
F1 F1

【F1動画】第3戦ポルトガルGP決勝ハイライト

レッドブル重鎮マルコ、トラックリミットに再び苦言「何かを変えなければならない」
F1 F1

レッドブル重鎮マルコ、トラックリミットに再び苦言「何かを変えなければならない」

【スーパーGT】第2戦富士｜公式予選タイム結果
スーパーGT スーパーGT

【スーパーGT】第2戦富士｜公式予選タイム結果

MotoGPスペイン決勝：ジャック・ミラー、5年ぶり勝利に涙。中上追い上げ自己ベストタイ4位
MotoGP MotoGP

MotoGPスペイン決勝：ジャック・ミラー、5年ぶり勝利に涙。中上追い上げ自己ベストタイ4位

角田裕毅、15位で終えたF1ポルトガルGP「十分なグリップも、ペースもなかった」
F1 F1

角田裕毅、15位で終えたF1ポルトガルGP「十分なグリップも、ペースもなかった」

最新ニュース

【スーパーGT】第2戦富士｜公式予選タイム結果
スーパーGT スーパーGT

【スーパーGT】第2戦富士｜公式予選タイム結果

牧野任祐がついにスーパーGTカムバック！「体調は良い。チームや尚貴さんのためにも全力尽くす」
スーパーGT スーパーGT

牧野任祐がついにスーパーGTカムバック！「体調は良い。チームや尚貴さんのためにも全力尽くす」

【スーパーGT】第2戦富士｜公式練習タイム結果
スーパーGT スーパーGT

【スーパーGT】第2戦富士｜公式練習タイム結果

スーパーGT、インディ式スタートの導入は見送り。一方でFCYは導入決定
スーパーGT スーパーGT

スーパーGT、インディ式スタートの導入は見送り。一方でFCYは導入決定

ニュースレターを購読する

motorsport.comアプリ

シリーズ

Motorsport Network

お問い合わせ

© 2021 Motorsport Network. All rights reserved.