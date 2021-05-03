【スーパーGT】第2戦富士｜公式予選タイム結果
富士スピードウェイで行なわれた2021スーパーGT第2戦の公式予選。GT500クラスは#19 WedsSport ADVAN GR Supra（国本雄資／宮田莉朋）、GT300クラスは#61 SUBARU BRZ R&D SPORT（井口卓人／山内英輝）がポールポジションを獲得した。
【GT500クラス】
1. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'26.496
2. #8 ARTA NSX-GT 1'26.499
3. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'27.031
4. #36 au TOM'S GR Supra 1'27.081
5. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'27.230
6. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'27.242
7. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'27.283
8. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'27.579
--以下Q1で敗退--
9. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'27.509
10. #64 Modulo NSX-GT
11. #17 Astemo NSX-GT
12. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R
13. #12 カルソニック IMPUL GT-R
14. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R
15. #1 STANLEY NSX-GT
【GT300クラス】
1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'35.343
2. #55 ARTA NSX GT3 1'35.485
3. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'35.824
4. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'36.005
5. #2 muta Racing Lotus MC 1'36.077
6. #11 GAINER TANAX GT-R 1'36.111
7. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1'36.339
8. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'36.519
9. #65 LEON PYRAMID AMG 1'36.570
10. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'36.620
11. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'36.795
12. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'36.849
13. #96 K-tunes RC F GT3 1'36.871
14. #7 Studie PLUS BMW 1'36.908
15. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'37.637
16. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1'38.646
--以下Q1で敗退--
17. #34 Yogibo NSX GT3 1'37.202
18. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'36.766
19. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'37.327
20. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'36.782
21. #35 arto RC F GT3 1'37.398
22. #25 HOPPY Porsche 1'36.877
23. #50 Arnage AMG GT3 1'37.924
24. #244 たかのこの湯 GR Supra GT 1'36.968
25. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'38.685
26. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R 1'36.992
27. #22 アールキューズ AMG GT3 1'40.003
28. #87 グランシード ランボルギーニ GT3 1'37.275
29. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'37.791