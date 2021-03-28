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【スーパーGT】富士公式テスト｜セッション4タイム結果

富士スピードウェイで行なわれたスーパーGT公式テストのセッション4。GT500クラスは#23 MOTUL AUTECH GT-R（松田次生／ロニー・クインタレッリ）、GT300クラスは#56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R（藤波清斗／ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ）がトップタイムを記録した。

【スーパーGT】富士公式テスト｜セッション4タイム結果

【GT500クラス】

1. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'28.397
2. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'28.709
3. #64 Modulo NSX-GT 1'28.828
4. #17 Astemo NSX-GT 1'28.900
5. #36 au TOM'S GR Supra 1'29.116
6. #1 STANLEY NSX-GT 1'29.206
7. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'29.304
8. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'29.451
9. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'29.537
10. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'29.714
11. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'30.038
12. #8 ARTA NSX-GT 1'30.172
13. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'30.184
14. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'30.351
#37 KeePer TOM'S GR Supra

【GT300クラス】

1. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R 1'37.128
2. #96 K-tunes RC F GT3 1'37.135
3. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'37.166
4. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'37.292
5. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'37.305
6. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'37.381
7. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'37.534
8. #55 ARTA NSX GT3 1'37.556
9. #65 LEON PYRAMID AMG 1'37.577
10. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1'37.644
11. #25 HOPPY Porsche 1'37.650
12. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'37.654
13. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1'37.707
14. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'37.821
15. #11 GAINER TANAX GT-R 1'38.012
16. #2 muta Racing Lotus MC 1'38.076
17. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'38.218
18. #35 arto RC F GT3 1'38.272
19. #87 グランシード ランボルギーニ GT3 1'38.277
20. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'38.306
21. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'38.424
22. #34 Yogibo NSX GT3 1'38.614
23. #7 Studie PLUS BMW 1'38.632
24. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'38.666
25. #244 たかのこの湯 GR Supra GT 1'38.834
26. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'38.900
27. #50 Arnage AMG GT3 1'39.640
28. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'39.775

 

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