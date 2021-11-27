【スーパーGT】第8戦富士公式練習｜GT500は14号車ENEOS、GT300はランク首位のスバルがトップタイム
富士スピードウェイで行なわれた2021スーパーGT第8戦の公式練習。GT500クラスは14号車ENEOS X PRIME GR Supra（大嶋和也／山下健太）、GT300クラスは61号車SUBARU BRZ R&D SPORT（井口卓人／山内英輝）がトップタイムを記録した。
2021スーパーGT第8戦富士：公式練習タイム結果
【GT500クラス】
1. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'26.349
2. #36 au TOM'S GR Supra 1'26.768
3. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'26.819
4. #8 ARTA NSX-GT1'26.857
5. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'26.880
6. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'27.211
7. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'27.327
8. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'27.334
9. #1 STANLEY NSX-GT 1'27.344
10. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'27.541
11. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'27.746
12. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'28.023
13. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'28.077
14. #17 Astemo NSX-GT 1'28.253
15. #64 Modulo NSX-GT 1'28.497
【GT300クラス】
1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'35.370
2. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'35.407
3. #244 たかのこの湯 GR Supra GT 1'35.430
4. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'35.645
5. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'35.726
6. #2 muta Racing Lotus MC 1'35.809
7. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R 1'35.905
8. #87 グランシード ランボルギーニ GT3 1'35.922
9. #65 LEON PYRAMID AMG 1'35.975
10. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'36.072
11. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'36.179
12. #35 arto RC F GT3 1'36.281
13. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'36.412
14. #96 K-tunes RC F GT3 1'36.440
15. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'36.452
16. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1'36.469
17. #25 HOPPY Porsche 1'36.536
18. #11 GAINER TANAX GT-R 1'36.538
19. #7 Studie PLUS BMW 1'36.626
20. #34 Yogibo NSX GT3 1'36.907
21. #50 Arnage AMG GT3 1'36.998
22. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'37.064
23. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1'37.261
24. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'37.403
25. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'37.529
26. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'37.733
27. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'38.986
28. #55 ARTA NSX GT3 1'41.688