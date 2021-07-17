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スーパーGT / 第4戦：もてぎ ニュース

【スーパーGT】第4戦もてぎ｜公式練習タイム結果

ツインリンクもてぎで行なわれた2021スーパーGT第4戦の公式練習。GT500クラスは#3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R（平手晃平／千代勝正）、GT300クラスは#88 JLOC ランボルギーニ GT3（小暮卓史／元嶋佑弥）がトップタイムを記録した。

【スーパーGT】第4戦もてぎ｜公式練習タイム結果

【GT500クラス】

1. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'38.618
2. #1 STANLEY NSX-GT 1'38.622
3. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'38.734
4. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'38.756
5. #8 ARTA NSX-GT 1'38.820
6. #36 au TOM'S GR Supra 1'39.039
7. #64 Modulo NSX-GT 1'39.041
8. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'39.160
9. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'39.215
10. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'39.240
11. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'39.387
12. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'39.407
13. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'39.534
14. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'39.545
15. #17 Astemo NSX-GT 1'39.746

【GT300クラス】

1. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'48.217
2. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'48.410
3. #11 GAINER TANAX GT-R 1'48.540
4. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1'48.629
5. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R 1'48.779
6. #244 たかのこの湯 GR Supra GT 1'48.790
7. #2 muta Racing Lotus MC 1'48.800
8. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'48.854
9. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1'49.262
10. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'49.288
11. #55 ARTA NSX GT3 1'49.300
12. #65 LEON PYRAMID AMG 1'49.315
13. #25 HOPPY Porsche 1'49.331
14. #96 K-tunes RC F GT3 1'49.333
15. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'49.341
16. #7 Studie PLUS BMW 1'49.349
17. #50 Arnage AMG GT3 1'49.452
18. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'49.642
19. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'49.749
20. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'49.813
21. #87 グランシード ランボルギーニ GT3 1'49.872
22. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'49.922
23. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'50.135
24. #35 arto RC F GT3 1'50.313
25. #34 Yogibo NSX GT3 1'50.438
26. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'50.543
27. #22 アールキューズ AMG GT3 1'50.785
28. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'50.976
29. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'51.768

 

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