【スーパーGT】1号車STANLEYがPP獲得！ 第4戦もてぎ｜公式予選タイム結果
2021スーパーGT第4戦の公式予選がツインリンクもてぎで行なわれ、GT500クラスは#1 STANLEY NSX-GT（山本尚貴／牧野任祐）、GT300クラスは#11 GAINER TANAX GT-R（平中克幸／安田裕信）がポールポジションを獲得した。
【GT500クラス】
1. #1 STANLEY NSX-GT 1'37.498
2. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'37.549
3. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'37.768
4. #36 au TOM'S GR Supra 1'37.865
5. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'38.292
6. #64 Modulo NSX-GT 1'38.401
7. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'38.436
8. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'38.437
--以下Q1で敗退--
9. #8 ARTA NSX-GT 1'38.676
10. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'38.681
11. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'38.876
12. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'38.886
13. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'38.909
14. #17 Astemo NSX-GT 1'39.055
15. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'39.448
【GT300クラス】
1. #11 GAINER TANAX GT-R 1'47.737
2. #244 たかのこの湯 GR Supra GT 1'47.892
3. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R 1'47.972
4. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'48.254
5. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'48.265
6. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'48.266
7. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'48.402
8. #25 HOPPY Porsche 1'48.412
9. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'48.696
10. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1'48.849
11. #65 LEON PYRAMID AMG 1'48.904
12. #87 グランシード ランボルギーニ GT3 1'48.991
13. #7 Studie PLUS BMW 1'49.254
14. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'49.526
15. #34 Yogibo NSX GT3 1'49.848
16. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'49.995
--以下Q1で敗退--
17. #2 muta Racing Lotus MC 1'48.962
18. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'49.522
19. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'49.159
20. #55 ARTA NSX GT3 1'49.534
21. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1'49.319
22. #96 K-tunes RC F GT3 1'49.702
23. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'49.391
24. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'49.753
25. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'50.749
26. #50 Arnage AMG GT3 1'49.861
27. #22 アールキューズ AMG GT3 1'51.524
28. #35 arto RC F GT3 1'50.099
29. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'51.172