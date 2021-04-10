【スーパーGT】第1戦岡山｜公式練習タイム結果
岡山国際サーキットで行なわれた2021スーパーGT第1戦の公式練習。GT500クラスは#8 ARTA NSX-GT（野尻智紀／福住仁嶺）、GT300クラスは#61 SUBARU BRZ R&D SPORT（井口卓人／山内英輝）がトップタイムを記録した。
【GT500クラス】
1. #8 ARTA NSX-GT 1'18.144
2. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'18.306
3. #1 STANLEY NSX-GT 1'18.525
4. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'18.533
5. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'18.687
6. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'18.761
7. #36 au TOM'S GR Supra 1'18.806
8. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'19.008
9. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'19.016
10. #17 Astemo NSX-GT 1'19.025
11. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'19.127
12. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'19.265
13. #64 Modulo NSX-GT 1'19.320
14. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'19.535
15. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'19.752
【GT300クラス】
1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'25.669
2. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'26.051
3. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1'26.306
4. #55 ARTA NSX GT3 1'26.343
5. #65 LEON PYRAMID AMG 1'26.392
6. #2 muta Racing Lotus MC 1'26.415
7. #96 K-tunes RC F GT3 1'26.569
8. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R 1'26.570
9. #11 GAINER TANAX GT-R 1'26.683
10. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'26.890
11. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'26.896
12. #244 たかのこの湯 GR Supra GT 1'26.954
13. #34 Yogibo NSX GT3 1'26.992
14. #25 HOPPY Porsche 1'27.005
15. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'27.121
16. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'27.124
17. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'27.126
18. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'27.134
19. #87 グランシード ランボルギーニ GT3 1'27.343
20. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'27.363
21. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'27.374
22. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'27.507
23. #7 Studie PLUS BMW 1'27.526
24. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1'27.997
25. #35 arto RC F GT3 1'28.085
26. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'28.211
27. #50 Arnage AMG GT3 1'28.239
28. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'29.254
29. #22 アールキューズ AMG GT3 1'29.465