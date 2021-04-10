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スーパーGT / 第1戦：岡山 / 速報ニュース

【スーパーGT】第1戦岡山｜公式予選タイム結果

岡山国際サーキットで行なわれた2021スーパーGT第1戦の公式予選。GT500クラスは#37 KeePer TOM'S GR Supra（平川亮／阪口晴南）、GT300クラスは#11 GAINER TANAX GT-R（平中克幸／安田裕信）がポールポジションを獲得した。

【スーパーGT】第1戦岡山｜公式予選タイム結果

【GT500クラス】

1. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'17.701
2. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'17.808
3. #36 au TOM'S GR Supra 1'18.060
4. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'18.440
5. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'18.814
6. #64 Modulo NSX-GT 1'19.057
7. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'21.987
8. #19 WedsSport ADVAN GR Supra
--以下Q1で敗退--
9. #17 Astemo NSX-GT 1'18.682
10. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'18.699
11. #1 STANLEY NSX-GT 1'18.826
12. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'18.859
13. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'18.926
14. #8 ARTA NSX-GT 1'19.046
15. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'19.547

【GT300クラス】

1. #11 GAINER TANAX GT-R 1'25.275
2. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'25.362
3. #65 LEON PYRAMID AMG 1'25.376
4. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R 1'25.643
5. #244 たかのこの湯 GR Supra GT 1'25.727
6. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'25.896
7. #96 K-tunes RC F GT3 1'26.108
8. #2 muta Racing Lotus MC 1'26.246
9. #55 ARTA NSX GT3 1'26.292
10. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'26.292
11. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1'26.385
12. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'26.395
13. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'26.432
14. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'26.661
15. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'27.442
16. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'27.840
--以下Q1で敗退--
17. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1'26.663
18. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'26.684
19. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'26.696
20. #34 Yogibo NSX GT3 1'26.813
21. #25 HOPPY Porsche 1'26.771
22. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'26.972
23. #7 Studie PLUS BMW 1'26.936
24. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'27.347
25. #87 グランシード ランボルギーニ GT 1'27.279
26. #50 Arnage AMG GT3 1'27.778
27. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'27.366
28. #22 アールキューズ AMG GT3 1'28.590
29. #35 arto RC F GT3 1'27.521

 

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イベント 第1戦：岡山
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