【スーパーGT】第7戦もてぎ公式練習｜GT500は8号車ARTA、GT300は9号車PACIFICがトップタイム
ツインリンクもてぎで行なわれた2021スーパーGT第7戦の公式練習。GT500クラスは8号車ARTA NSX-GT（野尻智紀／福住仁嶺）、GT300クラスは9号車PACIFIC NAC CARGUY Ferrari（ケイ・コッツォリーノ／横溝直輝）がトップタイムを記録した。
2021スーパーGT第7戦もてぎ：公式練習タイム結果
【GT500クラス】
1. #8 ARTA NSX-GT 1'36.715
2. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'37.185
3. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'37.279
4. #17 Astemo NSX-GT 1'37.290
5. #64 Modulo NSX-GT 1'37.409
6. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'37.498
7. #36 au TOM'S GR Supra 1'37.499
8. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'37.536
9. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'37.550
10. #1 STANLEY NSX-GT 1'37.584
11. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'37.769
12. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'37.825
13. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'37.841
14. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'37.879
15. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'38.011
【GT300クラス】
1. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1'45.962
2. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'46.579
3. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'46.680
4. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'46.764
5. #55 ARTA NSX GT3 1'46.901
6. #25 HOPPY Porsche 1'46.909
7. #2 muta Racing Lotus MC 1'46.933
8. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'46.952
9. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'47.035
10. #34 Yogibo NSX GT3 1'47.056
11. #87 グランシード ランボルギーニ GT3 1'47.090
12. #35 arto RC F GT3 1'47.164
13. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'47.170
14. #65 LEON PYRAMID AMG 1'47.180
15. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R 1'47.200
16. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'47.261
17. #244 たかのこの湯 GR Supra GT 1'47.327
18. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'47.468
19. #96 K-tunes RC F GT3 1'47.485
20. #7 Studie PLUS BMW 1'47.506
21. #11 GAINER TANAX GT-R 1'47.520
22. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'47.556
23. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1'47.648
24. #50 Arnage AMG GT3 1'47.857
25. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'47.869
26. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'48.358
27. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'48.430
28. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'49.787
【スーパーGT】逆襲目指すGT500ダンロップ勢、残り2戦で集大成見せられるか？ 最終戦富士には“新アイテム”投入も予定
スーパーGT第7戦もてぎ予選レポート（GT300）：18号車UPGARAGE NSX GT3の名取が初のPP獲得