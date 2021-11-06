【スーパーGT】第7戦もてぎ公式予選タイム結果：GT500はヨコハマのフロントロウ独占！GT300は18号車UPGARAGEがPP
ツインリンクもてぎで行なわれた2021スーパーGT第7戦の公式予選。GT500クラスは19号車WedsSport ADVAN GR Supra（国本雄資／宮田莉朋）、GT300クラスは18号車UPGARAGE NSX GT3（小林崇志／名取鉄平）がポールポジションを獲得した。
2021スーパーGT第7戦もてぎ：公式予選タイム結果
【GT500クラス】
1. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'35.893
2. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'36.071
3. #8 ARTA NSX-GT 1'36.162
4. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'36.524
5. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'36.556
6. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'36.612
7. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'37.305
8. #17 Astemo NSX-GT 1'37.484
--以下Q1で敗退--
9. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'37.068
10. #1 STANLEY NSX-GT 1'37.101
11. #64 Modulo NSX-GT 1'37.194
12. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'37.254
13. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'37.264
14. #36 au TOM'S GR Supra 1'37.293
15. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'37.344
【GT300クラス】
1. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'45.654
2. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'45.669
3. #55 ARTA NSX GT3 1'46.015
4. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'46.280
5. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'46.288
6. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'46.375
7. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R 1'46.423
8. #25 HOPPY Porsche 1'46.445
9. #11 GAINER TANAX GT-R 1'46.461
10. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1'46.531
11. #244 たかのこの湯 GR Supra GT 1'46.796
12. #96 K-tunes RC F GT3 1'46.938
13. #34 Yogibo NSX GT3 1'46.948
14. #2 muta Racing Lotus MC 1'47.245
15. #35 arto RC F GT3 1'47.566
16. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT
--以下Q1で敗退--
17. #65 LEON PYRAMID AMG 1'46.823
18. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'47.020
19. #7 Studie PLUS BMW 1'46.841
20. #87 グランシード ランボルギーニ GT3 1'47.170
21. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1'46.856
22. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'47.526
23. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'47.260
24. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'48.105
25. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'47.570
26. #50 Arnage AMG GT3 1'48.333
27. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'49.218
28. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'48.431
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