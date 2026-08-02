ホンダのHRCプレリュードGTが初優勝！ 100号車STANLEYが制す｜スーパーGT第4戦富士：決勝速報
スーパーGT第4戦富士の決勝レースが行なわれた。優勝したのは100号車STANLEY HRC PRELUDE-GT（GT500クラス）と52号車Green Brave GR Supra GT（GT300クラス）だった。
#100 STANLEY HRC PRELUDE-GT
写真：: Masahide Kamio
スーパーGT第4戦富士：決勝暫定結果
GT500
1. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT
2. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT
3. #37 Deloitte TOM’S GR Supra
4. #36 au TOM’S GR Supra
5. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT
6. #38 KeePer CERUMO GR Supra
7. #14 ENEOS X PRIME GR Supra
8. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra
9. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT
10. #19 WedsSport BANDOH GR Supra
11. #24 リアライズコーポレーション Z
12. #12 TRS IMPUL with SDG Z
13. #23 MOTUL Niterra Z
Ret. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT
GT300
1. #52 Green Brave GR Supra GT
2. #32 ENEOS X PRIME AMG GT3
3. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3
4. #45 PONOS FERRARI 296 EVO
5. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R
6. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO
7. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT
8. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R
9. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI
10. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT
11. #65 LEON PYRAMID AMG
12. #18 UPGARAGE AMG GT3
13. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG
14. #31 apr LC500h GT
15. #96 K-tunes RC F GT3
16. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW
17. #88 VENTENY Lamborghini GT3
18. #360 RUNUP × SOL GT-R
19. #11 GAINER TANAX Z
20. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT
21. #30 apr GR86 GT
22. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号
23. #48 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R
24.#777 D'station Vantage GT3
25. #87 OPEN HOUSE Lamborghini GT3
26. #20 シェイドレーシング RC F GT3
27. #22 アールキューズ AMG GT3
28. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT
29. #26 ANEST IWATA GAINER Z
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