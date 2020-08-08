スーパーGT第2戦｜予選タイム結果

2020スーパーGT第2戦「たかのこのホテル FUJI GT300km RACE」の予選は、GT500は#8 ARTA NSX-GT、GT300は#6 ADVICS muta MC86がそれぞれポールポジションを獲得した。タイム結果は以下のとおり。
【GT500】
1. #8 ARTA NSX-GT 1’27”300
2. #17 KEIHIN NSX-GT 1’27”459
3. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1’27”729
4. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1’27”795
5. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1’27”799
6. #36 au TOM’S GR Supra 1’27”863
7. #100 RAYBRIG NSX-GT 1’27”987
8. #14 WAKO’S 4CR GR Supra 1’28”049
- 以下、予選Q1で決定 --
9. #16 RedBull MOTUL MUGEN NSX-GT 1’28”089
10. #37 KeePer TOM’S GR Supra 1’28”094
11. #38 ZENT GR Supra 1’28”101
12. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1’28”168
13. #64 Modulo NSX-GT 1’28”197
14. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1’28”236
15. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1’29”073
【GT300】
1. #6 ADVICS muta MC86 1’36”270
2. #55 ARTA NSX GT3 1’36”378
3. #2 シンティアム・アップルロータス 1’36”419
4. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1’36”445
5. #65 LEON PYRAMID AMG 1’36”826
6. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1’36”890
7. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1’36”969
8. #56 リアライズ日産自動車大学校GT-R 1’36”980
9. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1’37”089
10. #4 グッドスマイル初音ミク AMG 1’37”387
11. #34 Modulo KENWOOD NSX GT3 1’37”643
12. #244 たかのこの湯 RC F GT3 1’37”677
13. #30 TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GT 1’37”947
14. #9 PACIFIC NC D’station Vantage GT3 1’37”951
15. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1’38”065
16. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1’38”219
- 以下、予選Q1で決定 --
【GT300予選Q1 A組】
#7 Studie BMW M6 1’37”885
#10 TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R 1’37”892
#88 JLOC ランボルギーニ GT3 1’37”910
#60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 1’38”055
#25 HOPPY Porsche 1’38”257
#96 K-tunes RC F GT3 1’38”426
#48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1’38”955
【GT300予選Q1 B組】
#18 UPGARAGE NSX GT3 1’38”034 ※四輪脱輪で最速タイム抹消
#11 GAINER TANAX GT-R 1’38”399
#33 arto RC F GT3 1’38”492
#87 T-DASH ランボルギーニ GT3 1’38”586
#50 ARNAGE AMG GT3 1’38”864
#33 エヴァRT初号機 X Works R8 1’39”015
#22 アールキューズ AMG GT3 1’39”861