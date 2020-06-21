スーパーGT
スーパーGT
R
スーパーGT
ブリーラム
03 7月
-
05 7月
次のセッションまで……
11 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーGT
岡山
11 7月
-
12 7月
Canceled
R
スーパーGT
セパン
17 7月
-
18 7月
次のセッションまで……
25 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーGT
富士
18 7月
-
19 7月
次のセッションまで……
26 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーGT
鈴鹿
22 8月
-
23 8月
次のセッションまで……
61 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーGT
SUGO
11 9月
-
13 9月
Canceled
R
スーパーGT
もてぎ
12 9月
-
13 9月
次のセッションまで……
82 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーGT
オートポリス
23 10月
-
25 10月
Canceled
全て見る:
スケジュール リザルト スタンディング
サインイン

Motorsport Network

TV チケットを購入 ストア

アプリをダウンロード

© 2020 Motorsport Network. All rights reserved.
TV チケットを購入 ストア
スーパーGT / 速報ニュース

スーパーGT×グランツーリスモSPORTのスペシャルレースが放送中！

シェア
コメント
2020/06/21 10:53

スーパーGTのオンライン・バーチャルレースの模様が、いよいよ6月21日19時から同シリーズの公式YouTubeチャンネルでプレミア公開中だ。

【SGT × GTS Special Race エントリーリスト】

#3 千代勝正（GT-R ニスモ GT3）
#10 星野一樹（GT-R ニスモ GT3）
#12 佐々木大樹（GT-R ニスモ GT3）
#14 大嶋和也（GTスープラ レーシングコンセプト）
#16 武藤英紀（NSX Gr.3）
#023 本山哲（GT-R ニスモ GT3）
#23 ロニー・クインタレッリ（GT-R ニスモ GT3）
#25 松井孝允（911 RSR）
#31 中山友貴（GRスープラ レーシングコンセプト）
#34 道上龍（NSX Gr.3）
#37 平川亮（GRスープラ レーシングコンセプト）
#38 石浦宏明（GRスープラ レーシングコンセプト）
#52 吉田広樹（GRスープラ レーシングコンセプト）
#55 高木真一（NSX Gr.3）
#60 吉本大樹（RC F GT3）
#61 井口卓人（WRX Gr.3）
#64 大津弘樹（NSX Gr.3）
#65 菅波冬悟（メルセデス AMG GT3）
#100 牧野任祐（NSX Gr.3）

Read Also:

次の記事
今回はクラス分けなし！　SGTバーチャルレース、21日19時にプレミア公開

前の記事

今回はクラス分けなし！　SGTバーチャルレース、21日19時にプレミア公開
コメントを読み込む

この記事について

シリーズ スーパーGT

Trending

1
F1

使用禁止になった”画期的”デバイス6：圧倒的性能も”危険？”　ブラバムのファンカー

2
Other open wheel

14歳のJujuがデンマークF4で、いきなりのデビューウィン達成！

3
F1

”爆発”する個性……史上最もワイルドなデザインのF1マシントップ50

4
スーパーGT

スーパーGT×グランツーリスモSPORTのスペシャルレースが放送中！

43分
5
General

モータースポーツのそもそも論（3）：エンジンの未来はどうなる？

43分

最新のビデオ

スーパーGT×グランツーリスモ　スペシャルレース 01:24:16
スーパーGT
1時間

スーパーGT×グランツーリスモ　スペシャルレース

GTA代表 坂東よりファンの皆様へ｜2020年シーズン開幕へ向けて 05:37
スーパーGT

GTA代表 坂東よりファンの皆様へ｜2020年シーズン開幕へ向けて

Ｂ-Max Visor誕生 01:43
スーパーGT

Ｂ-Max Visor誕生

2012 JAF GP FUJI SPRINT CUP GT500 Race2 52:01
スーパーGT
2020/04/21

2012 JAF GP FUJI SPRINT CUP GT500 Race2

2015 AUTOBACS SUPER GT Round6 SUGO Full Race 日本語実況 02:36:36
スーパーGT

2015 AUTOBACS SUPER GT Round6 SUGO Full Race 日本語実況

最新ニュース

スーパーGT×グランツーリスモSPORTのスペシャルレースが放送中！
SGT

スーパーGT×グランツーリスモSPORTのスペシャルレースが放送中！

今回はクラス分けなし！　SGTバーチャルレース、21日19時にプレミア公開
SGT

今回はクラス分けなし！　SGTバーチャルレース、21日19時にプレミア公開

SGT富士公式テストのエントリーリスト発表、ミースをはじめ海外ドライバー複数人が欠席
SGT

SGT富士公式テストのエントリーリスト発表、ミースをはじめ海外ドライバー複数人が欠席

コバライネンが来日できなかった時に備え、SARDが山下健太を第3ドライバー登録
SGT

コバライネンが来日できなかった時に備え、SARDが山下健太を第3ドライバー登録

自宅に超本格シミュレータを完備。シーズン開幕に向けフェネストラズは準備万端
SF

自宅に超本格シミュレータを完備。シーズン開幕に向けフェネストラズは準備万端

ニュースレターを購読する

motorsport.comアプリ

シリーズ

Motorsport Network

お問い合わせ

© 2020 Motorsport Network. All rights reserved.