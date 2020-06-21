【SGT × GTS Special Race エントリーリスト】

#3 千代勝正（GT-R ニスモ GT3）

#10 星野一樹（GT-R ニスモ GT3）

#12 佐々木大樹（GT-R ニスモ GT3）

#14 大嶋和也（GTスープラ レーシングコンセプト）

#16 武藤英紀（NSX Gr.3）

#023 本山哲（GT-R ニスモ GT3）

#23 ロニー・クインタレッリ（GT-R ニスモ GT3）

#25 松井孝允（911 RSR）

#31 中山友貴（GRスープラ レーシングコンセプト）

#34 道上龍（NSX Gr.3）

#37 平川亮（GRスープラ レーシングコンセプト）

#38 石浦宏明（GRスープラ レーシングコンセプト）

#52 吉田広樹（GRスープラ レーシングコンセプト）

#55 高木真一（NSX Gr.3）

#60 吉本大樹（RC F GT3）

#61 井口卓人（WRX Gr.3）

#64 大津弘樹（NSX Gr.3）

#65 菅波冬悟（メルセデス AMG GT3）

#100 牧野任祐（NSX Gr.3）