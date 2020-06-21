2020/06/21 10:53
スーパーGTのオンライン・バーチャルレースの模様が、いよいよ6月21日19時から同シリーズの公式YouTubeチャンネルでプレミア公開中だ。
【SGT × GTS Special Race エントリーリスト】
#3 千代勝正（GT-R ニスモ GT3）
#10 星野一樹（GT-R ニスモ GT3）
#12 佐々木大樹（GT-R ニスモ GT3）
#14 大嶋和也（GTスープラ レーシングコンセプト）
#16 武藤英紀（NSX Gr.3）
#023 本山哲（GT-R ニスモ GT3）
#23 ロニー・クインタレッリ（GT-R ニスモ GT3）
#25 松井孝允（911 RSR）
#31 中山友貴（GRスープラ レーシングコンセプト）
#34 道上龍（NSX Gr.3）
#37 平川亮（GRスープラ レーシングコンセプト）
#38 石浦宏明（GRスープラ レーシングコンセプト）
#52 吉田広樹（GRスープラ レーシングコンセプト）
#55 高木真一（NSX Gr.3）
#60 吉本大樹（RC F GT3）
#61 井口卓人（WRX Gr.3）
#64 大津弘樹（NSX Gr.3）
#65 菅波冬悟（メルセデス AMG GT3）
#100 牧野任祐（NSX Gr.3）
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