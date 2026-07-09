TikTokで8時間ぶっ通し配信も！ スーパーGTが両国駅でファン参加型イベント開催。“幻の3番線ホーム”にチャンピオンマシンが鎮座
スーパーGTは、JR両国駅を舞台にした新たなファン参加型イベント『SUPER GT CONNECT FES 2026』を開催する。
SUPER GT CONNECT FES 2026
写真：: GTA
今週末、JR両国駅ではスーパーGTの新たなファン参加型イベント『SUPER GT CONNECT FES 2026』が開催される。このイベントは駅のホームを活用し、オフラインとオンラインの両方でスーパーGTの世界を体感できる斬新なイベントとなる。
イベントが実施されるのは7月12日（日）。メインの会場は、東京・JR両国駅の3番線ホームだ。この3番ホームは、自転車専用列車をはじめとした臨時列車の発着や、イベントスペースとして活用されているが、基本的には自由に立ち入りできる場所ではない。ここにスーパーGT車両と特設ステージが置かれる。『CONNECT PIT』と位置付けられる同エリアから、非日常体験が提供されるのだ。
展示される車両はGT500クラスのau TOM’S GR SupraとGT300クラスのLEON PYRAMID AMG。どちらも昨年のチャンピオンマシンだ。そしてステージではお馴染みのピエール北川氏、サッシャ氏の進行の下、ゲストで登場するドライバーや監督とのトークショーをはじめ、会場限定企画、初心者向け講座など様々なコンテンツが用意されているという。
イベント参加は無料（※ただし駅入場に際して西口改札外での参加受付が必要で、JR両国駅構内への入場にはJR東日本の入場券が別途必要）。都内で、しかも駅のホーム上でレーシングカーを見られるというのは非常に貴重な機会と言える。
さらに、これらイベントの様子はTikTok LIVEでも配信され、全国にある各チーム・ガレージとイベント会場を中継で繋いでのコラボ配信がリレー形式で行なわれるという。しかも配信は11時〜19時の8時間ぶっ通し。当日会場に来られないファンも、会場と同じひとときを気軽に楽しむことができる。
またTikTok LIVEはその構造上、スーパーGTのアカウントをフォローしていないユーザーの目にも留まりやすい。何気なくTikTokで画面をスクロールしている人たちにも、スーパーGTというレースの存在や魅力を知ってもらえる、そんな機会になることだろう。
しかもこの両国駅3番線は、JR総武線各駅停車のすぐ真横に存在するため、ふと通りかかった旅客にスーパーGTマシンの姿を見せ「あれは何だろう？」と興味を持ってもえるということも期待できるかもしれない。
今季のスーパーGTは、6月末に予定されていた第3戦セパンが延期（今年度開催中止）になったことにより、3ヵ月という長いインターバルが空いている。ファンにとっては、久しぶりにスーパーGTの“熱”を感じられるようなイベントになりそうだ。詳細はスーパーGT公式サイトをご確認いただきたい。
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