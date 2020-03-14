岡山国際サーキットで行われているスーパーGTの公式テスト。その初日午後のタイム結果。
【GT500クラス】
1. #17 KEIHIN NSX-GT 1'17''850
2. #8 ARTA NSX-GT 1'18''147
3. #36 au TOM'S GR Supra 1'18''236
4. #1 RAYBRIG NSX-GT 1'18''289
5. #14 WAKO'S 4CR GR Supra 1'18''466
6. #38 ZENT GR Supra 1'18''485
7. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'18''562
8. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'18''583
9. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'18''644
10. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'18''694
11. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'18''939
12. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'19''135
13. #16 MOTUL MUGEN NSX-GT 1'19''379
14. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'19''588
15. #64 Modulo NSX-GT 1'19''786
16. #230 NISMO 1'20''311
【GT300クラス】
1. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'25''649
2. #96 K-tunes RC F GT3 1'26''196
3. #2 シンティアム・アップル・ロータス 1'26''225
4. #34 Modulo KENWOOD NSX GT3 1'26''391
5. #56 リアライズ 日産自動車大学校 GT-R 1'26''405
6. #7 Studie BMW M6 1'26''568
7. #35 arto RC F GT3 1'26''600
8. #25 HOPPY Porsche 1'26''645
9. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'26''659
10. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'26''794
11. #9 PACIFIC NAC D'station Vantage GT3 1'26''864
12. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'26''925
13. #11 GAINER TANAX GT-R 1'26''949
14. #52 SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT 1'26''965
15. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'27''063
16. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'27''102
17. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'27''340
18. #10 GAINER TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL 1'27''442
19. #87 T-DASH ランボルギーニ GT3 1'27''611
20. #55 ARTA NSX GT3 1'27''773
21. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'27''869
22. #60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 1'27''898
23. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'28'043
24. #65 LEON PYRAMID AMG 1'28''302
25. #244 たかのこの湯 RC F GT3 1'28''428
26. #22 アールキューズ AMG GT3 1'28''816
27. #33 エヴァRT初号機 X Works R8 1'28''956
28. #50 ARNAGE AMG GT3 1'29''234
29. #6 ADVICS muta MC86 1'34''448
30. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'36''764
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