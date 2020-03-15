岡山国際サーキットで行われているスーパーGTの公式テスト。その2日目午前のタイム結果。
【GT500クラス】
1. #14 WAKO'S 4CR GR Supra 1'18''123
2. #36 au TOM'S GR Supra 1'18''351
3. #17 KEIHIN NSX-GT 1'18''358
4. #8 ARTA NSX-GT 1'18''486
5. #38 ZENT GR Supra 1'18''595
6. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'18''725
7. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'18''849
8. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'18''969
9. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'19''065
10. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'19''108
11. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'19''378
12. #100 RAYBRIG NSX-GT 1'19''405
13. #16 MOTUL MUGEN NSX-GT 1'20''038
14. #64 Modulo NSX-GT 1'20''213
15. #230 NISMO 1'22''144
16. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'31''346
【GT300クラス】
1. #2 シンティアム・アップル・ロータス 1'25''595
2. #34 Modulo KENWOOD NSX GT3 1'26''144
3. #52 SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT 1'26''235
4. #96 K-tunes RC F GT3 1'26''266
5. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'26''420
6. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'26''444
7. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'26''661
8. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'26''679
9. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'26''699
10. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'26''703
11. #11 GAINER TANAX GT-R 1'26''754
12. #56 リアライズ 日産自動車大学校 GT-R 1'26''765
13. #244 たかのこの湯 RC F GT3 1'26''801
14. #9 PACIFIC NAC D'station Vantage GT3 1'27''025
15. #6 ADVICS muta MC86 1'27''049
16. #25 HOPPY Porsche 1'27''109
17. #65 LEON PYRAMID AMG 1'27''110
18. #35 arto RC F GT3 1'27''178
19. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'27''240
20. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'27''327
21. #10 GAINER TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL 1'27''449
22. #55 ARTA NSX GT3 1'27''452
23. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'27''765
24. #60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 1'28''064
25. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'28''126
26. #33 エヴァRT初号機 X Works R8 1'28''138
27. #7 Studie BMW M6 1'28''352
28. #87 T-DASH ランボルギーニ GT3 1'28''833
29. #22 アールキューズ AMG GT3 1'28''883
30. #50 ARNAGE AMG GT3 1'29''328
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