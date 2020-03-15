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スーパーGT / 岡山公式テスト / テストレポート

スーパーGT岡山公式テスト｜セッション4 タイム結果

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スーパーGT岡山公式テスト｜セッション4 タイム結果
2020/03/15 7:22

岡山国際サーキットで行われているスーパーGTの公式テスト。その2日目午後のタイム結果。

【GT500クラス】
1. #38 ZENT GR Supra 1'18''193
2. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'18''409
3. #36 au TOM'S GR Supra 1'18''634
4. #100 RAYBRIG NSX-GT 1'18''663
5. #14 WAKO'S 4CR GR Supra 1'18''699
6. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'18''939
7. #64 Modulo NSX-GT 1'19''073
8. #17 KEIHIN NSX-GT 1'19''237
9. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'19''296
10. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'19''314
11. #8 ARTA NSX-GT 1'19''718
12. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'19''734
13. #230 NISMO 1'19''746
14. #16 MOTUL MUGEN NSX-GT 1'19''769
15. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'20''020
16. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 出走せず

【GT300クラス】
1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'25''773
2. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'25''871
3. #2 シンティアム・アップル・ロータス　1'25''977
4. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'26''020
5. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'26''141
6. #96 K-tunes RC F GT3 1'26''430
7. #6 ADVICS muta MC86 1'26''501
8. #34 Modulo KENWOOD NSX GT3 1'26''510
9. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'26''539
10. #10 GAINER TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL 1'26''620
11. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'26''824
12. #7 Studie BMW M6 1'26''830
13. #52 SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT 1'26''870
14. #25 HOPPY Porsche 1'26''907
15. #55 ARTA NSX GT3 1'26''937
16. #244 たかのこの湯 RC F GT3 1'27''007
17. #11 GAINER TANAX GT-R 1'27''031
18. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号　1'27''066
19. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'27''074
20. #65 LEON PYRAMID AMG 1'27''129
21. #56 リアライズ 日産自動車大学校 GT-R 1'27''141
22. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'27''160
23. #33 エヴァRT初号機 X Works R8 1'27''197
24. #35 arto RC F GT3 1'27''266
25. #9 PACIFIC NAC D'station Vantage GT3 1'27''299
26. #87 T-DASH ランボルギーニ GT3 1'27''380
27. #60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 1'27''732
28. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'28''058
29. #50 ARNAGE AMG GT3 1'29''128
30. #22 アールキューズ AMG GT3 1'29''236

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